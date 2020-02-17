Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için 500 kilometre koşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için 500 kilometre koşacak - Son Dakika

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için 500 kilometre koşacak

6 saat önce

MERSİN'de Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün lisanslı atleti olan Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, Türk bayrağına yaptığı saygısızlığa tepki göstermek için, Ankara'ya kadar koşacak.

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için 500 kilometre koşacak, System.String[]

MERSİN'de Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün lisanslı atleti olan Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, Türk bayrağına yaptığı saygısızlığa tepki göstermek için, Ankara'ya kadar koşacak.

Geçen yıl haziran ayında Kalkınma eski Bakanı Lütfü Elvan'dan aldığı bayrakla, tüm şehit ve gaziler adına koşarak 15 Temmuz'da İstanbul'da Şehitler Köprüsü'ne ulaştıran Bekir Zengin, ardından bayrağı İstanbul Valiliği'ne devretti. Zengin, şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı protesto etmek için Mersin Valiliği önünden 13 Mart günü başlayarak, 4 Nisan günü Ankara'da Yunan Başkonsolosluğu önüne varmayı hedefliyor. Yaklaşık 500 kilometre koşacağını kaydeden Bekir Zengin, bu konuda Mersin'de bulunan ilçe belediyelerinden yardım beklediğini söyledi.


Avrupa, Ankara, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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