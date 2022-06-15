Kabataş 'ta bir reklam panosuna Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömürcan İşcan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye müşteki Cumhurbaşkanı avukatı da katıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış insan silueti çizmişti! Sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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