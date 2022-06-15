Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış insan silueti çizmişti! Sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış insan silueti çizmişti! Sanık hapis cezasına çarptırıldı

15.06.2022 12:28

İstanbul Kabataş'ta reklam panosundaki bir görselde yer alan Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silueti yapan Ömürcan İşcan yargı önüne çıktı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu da işlediği tespit edilen sanık, hapis cezasına çarptırılırken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kabataş'ta bir reklam panosuna Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömürcan İşcan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye müşteki Cumhurbaşkanı avukatı da katıldı.

SOKAK SANATÇISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada esasa ilişkin son sözü sorulan sanık İşcan, "Ben sokak sanatçısıyım. Sanat gereği işimi yapıyorum. Yaptığım görsellerde siyaset yapmam. Toplumsal duyarlılığı gerektirir işler yapıyorum. Suç işlemedim" ifadelerini kullandı.

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HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın üzerine atılı 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış insan silueti çizmişti! Sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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