Kabataş'ta bir reklam panosuna Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömürcan İşcan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye müşteki Cumhurbaşkanı avukatı da katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin son sözü sorulan sanık İşcan, "Ben sokak sanatçısıyım. Sanat gereği işimi yapıyorum. Yaptığım görsellerde siyaset yapmam. Toplumsal duyarlılığı gerektirir işler yapıyorum. Suç işlemedim" ifadelerini kullandı.
Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın üzerine atılı 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış insan silueti çizmişti! Sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika