Son Dakika Haberleri: Türk Bayrağıyla Gana'da Su Kuyusu Açtılar

Türk Bayrağıyla Gana'da Su Kuyusu Açtılar

1 saat önce

KÜTAHYA Gediz Kayaköy Derneği Başkanı Mustafa Algan, "Derneğimizin yurt dışında yaşayan üye köylülerimiz ve misafir üyelerimiz adına su kuyu açtık. Tüm üyelerimizin hayırlarını Allah kabul etsin.

Türk Bayrağıyla Gana'da Su Kuyusu Açtılar, System.String[]
KÜTAHYA Gediz Kayaköy Derneği Başkanı Mustafa Algan, "Derneğimizin yurt dışında yaşayan üye köylülerimiz ve misafir üyelerimiz adına su kuyu açtık. Tüm üyelerimizin hayırlarını Allah kabul etsin. Bizler, 'Her kim ki, elbise ihtiyacı olan bir Müslüman'a elbise giydirse, Allah da ona cennetin yeşil elbiselerinden giydirir. Hangi Müslüman aç bir Müslüman'ı doyurursa, Allah da onu cennet meyvelerinden doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslüman'a su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir' öğretisiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuyu açılışında onlarca öğrenci Türk Bayrağı açıp yapılan dualara hep bir ağızdan amin dedi. Öğrencilerin, Türkiye'de ve Kütahya'daki çocuklara şarkılar söyleyip el sallamaları ve bulunan suya sevinme paylaşımına, sosyal medyada bir çok duygusal cevaplar yazıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:25 

Gediz, Kütahya, Güncel
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