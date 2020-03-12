Türk Bayrakları ile andılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Bayrakları ile andılar - Son Dakika

Türk Bayrakları ile andılar

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla etkileyici bir etkinliğe imza attı.

Türk Bayrakları ile andılar, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla etkileyici bir etkinliğe imza attı. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal mücadelesindeki rolünün anlatıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı.


Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99'uncu yılı dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Vali Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin de katıldığı program Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet Akif'i Anlamak adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Program sonunda protokol üyeleri öğrencilerle sahneye çıkarak ellerinde Türk Bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı

Son Dakika Haberleri
20:22 Maltepe'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
20:22 Şırnak'ta zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
20:21 TEKİRDAĞ Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır
20:21 SPOR Başakşehir'e Türkiye'nin her yerinden destek geldi
20:21 Resulayn'da şehit olan uzman onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:27:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Bayrakları ile andılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]