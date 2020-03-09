Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı - Son Dakika

Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı

6 saat önce

Bolu'nun turizm merkezi Kartalkaya'da Türk bayraklı 500 kayakçının katıldığı organizasyonda İdlib şehitleri anıldı.

Türk bayraklı 500 kayaksever İdlib şehitleri için piste çıktı, System.String[]

Bolu'nun turizm merkezi Kartalkaya'da Türk bayraklı 500 kayakçının katıldığı organizasyonda İdlib şehitleri anıldı.


Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya'da bulunan bir otelin öncülüğünde İdlib şehitlerini anmak için organizasyon düzenlendi. Organizasyon kapsamında kayak pistinde bir araya gelen Türk bayraklı yaklaşık 500 tatilci, 'Şehitlerimizin ruhu şad olsun' yazılı pankartın arkasında kayak yaptı. Tatilcilerin büyük destek verdiği şehitleri anma etkinliği, drone ile görüntülendi. - BOLU

Kartalkaya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:21 Kaynak: İHA
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