Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz'a geldi - Son Dakika

Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz'a geldi

Almanya'dan arkasına Türk bayrağı astığı bisikletiyle Türkiye'yi ve Türk insanını Avrupa'ya anlatmak için pedal çeviren 46 yaşındaki Recai Pak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine geldi.

Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz'a geldi, System.String[]

Almanya'dan arkasına Türk bayrağı astığı bisikletiyle Türkiye'yi ve Türk insanını Avrupa'ya anlatmak için pedal çeviren 46 yaşındaki Recai Pak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine geldi.

Avrupa'nın Türk insanına tutumuna karşı Türkleri anlatmak için pedal çeviren Recai Pak, Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'ne (LYMBA) geldi. Burada yolda karşılaştığı Mustafa Kanar isimli vatandaş tarafından yönlendirilerek birçok bisikletçinin konakladığı LYMBA'ya gelen Pak, tesise hayran kaldı.

LYMBA hakkındaki izlenimlerini ve Türk Bayraklı bisikletiyle yola koyulma hikayesini anlatan Recai Pak, Türklerin misafirperverliğinin böyle bir projeye döndürülmesinin kendisini gururlandırdığını belirtti.

"Tesisleri bisiklet garajı zannettim"

Pak, Lüleburgaz Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'ni ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyleyerek, tesisleri ilk duyduğunda küçük bir bisiklet garajı zannettiğini belirtti. Bu nedenle tesise gelip, tesisteki bisikletli gençlere motivasyon vermek istediğini zanneden Pak, "Lüleburgaz'ın bu tesisinin ideolojisi bile çok şahane bir şey. Beni yolda Mustafa isimli kişi buldu. Mustafa Kanar geldi. Bana 'Bizim burada bisiklet kulübümüz var' dedi. Ben de burasının küçük bir garaj olduğunu sandım. Gençlere motivasyon vermek buraya gelmek istedim" dedi.

"Dünyada görmediğim sistem"

Almanya'da inşaat şirketi sahibi olan Pak, işi gereği dünyanın pek çok noktasını gezdiğini ekleyerek, "Buraya geldiğimde şaşırdım. Dünyada görmediğim bir sistem. Herkese ücretsiz yatak, duş, tuvalet, mutfak, çamaşır yıkama hizmeti sunuluyor. Burada ücretsiz bisiklet kiralama bisiklet öğrenme yolu var. Bir Türk'ün binlerce sene misafirperverliğinin böyle bir projeye döndürülmesi beni çok mutlu etti. Böyle bir yeri gördüğüm için çok duygulandım. Buranın yönetimine, önceki ve şimdiki belediye başkanına, sizin gibi hizmet veren kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumdan beri bisiklete binerim"

Bisikletiyle dünya turuna çıkma düşüncesinin daha önceden olmadığını kaydeden Pak, "Dünyayı gezme fikri hiç yoktu. Çocukluğumdan beri bisikletle gezmeyi severim. Bisikleti tamir etmeyi 6 yaşında öğrendim. Normal bisiklet yolculuğu yapıyorum. Para kazandığımda kendime hep bisiklet aldım. Bisiklet sürmek kadar mutlu eden bir şey yok" diye konuştu.

Avrupa'nın tutumu Türk bayrağı fikrini oluşturdu

İlk olarak Ağustos ayında Köln'den 600 kilometre uzaklıktaki Münih'e bisikletiyle gittiğini söyleyen Pak, Türk bayrağı ile Türki Cumhuriyetlere yapacağın turun nasıl oluştuğunu anlattı. Daha önceden geçirdiği kaza nedeniyle bacağında 13 yerden kırık olduğunu, astım, kolesterol ve şeker hastalığı da olduğunu hatırlatan Pak, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumuna tepki olarak Türk Bayrağı projesine başladığını kaydetti. Pak, "Ağustos'un ilk haftasında pedal çevirmeye başladım. Münih ve Budapeşte'de olumsuz hava koşulları sebebiyle durdum. 2-3 gün de Sofya'da bayrak projesi nedeniyle durdum. Avrupalılar bize karşı ne yazık ki, arkadaşlığı iyi yapmıyor. Verdikleri sözleri tutmuyorlar. Ben de bu durumdan etkilenip Avrupa projesi bir şey yapmaya karar verdim. Bayrağımızın kırmızı kumaşını Avusturya'dan aldım. İpliğini Slovakya'dan, ay ve yıldızının kumaşını Macaristan'dan aldım. Bayrağın çubuğunu Sırbistan'dan aldım. Bulgaristan'da da yaptırdım. 2 metreye 1.5 metre genişliğinde. Bayrağımızın ipini alırken bile aldığım kişilere Türk bayrağını yapacağımı söyledim. Hepsi de isteyerek yaptı bayrağımızı. Bayrağımızı Bulgaristan'da tamamladıktan sonra taktım. Türkiye sınırını geçerken çok sevinenler oldu. Bütün arkadaşlarımın çocukları İnstagram hesabı açtırdı bana. Üç hafta içinde bin 500 kişiye ulaştım" şeklinde konuştu.

"Amacım Türk insanını Avrupa'ya anlatmak"

Lüleburgaz'da 1 gün konaklayıp Türkiye turu yapacağını söyleyen Pak, "Benim hedefim şimdi Türkiye turu yapıp, Türkiye'yi ve Türk insanını Avrupa'ya doğru tanıtmak. Halkımıza azıcık moral verebilsem ne mutlu bana. Avrupalıların bizi tanıdıkları resim yanlış. Bütün Türkiye'yi gezdikten sonra gerçekleştireceğim hedef Türki Cumhuriyetler. Avrupalılara hem tarihimizi öğretiyorum hem de insanlarımızı tanıtıyorum. Biz orada binlerce kişiyi tanıdığımız için bizi dinleyenler var. Onlara karşı bizim Alman dostlarımıza Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu göstermek istiyorum" dedi. - KIRKLARELİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz'a geldi - Son Dakika

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