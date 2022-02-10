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Balıkçı teknesine kokain operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Balıkçı teknesine kokain operasyonunda 4 tutuklama

10.02.2022 09:35

Balıkçı teknesine kokain operasyonunda 4 tutuklamaHATAY Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde, 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Hatay'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Balıkçı teknesine kokain operasyonunda 4 tutuklama

HATAY Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde, 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Hatay'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, Gine'de 80 mil açığında White Angel isimli teknede 528 kilo kokain ele geçirildi.

Aralarında uyuşturucu sevkiyatını organize eden ve kasten adam öldürmek suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsın da bulunduğu teknede 5, Mersin'de 2, İstanbul'da 1 ve Samandağ'da 2 olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Samandağ'da adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 milyon 450 bin sahte dolar, 4 adet levha ve 2 adet külçe şeklinde sahte altın ele geçirildi.

Balıkçı teknesine kokain operasyonunda 4 tutuklama

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Kokain, Hatay, Gine, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkçı teknesine kokain operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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