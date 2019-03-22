Son Dakika Haberleri: Türk Besteciye Yer Vermeye Gayret Ediyoruz"

Türk Besteciye Yer Vermeye Gayret Ediyoruz"

2 saat önce

Tekfen Filarmoni Orkestra Şefi Aziz Shokhakimov, bahar konserine Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Süiti'yle başladıklarını belirterek, "Her konserimizde mutlaka bir Türk besteciye yer vermeye gayret ediyoruz.

Türk Besteciye Yer Vermeye Gayret Ediyoruz
FATİH TÜRKYILMAZ - Tekfen Filarmoni Orkestra Şefi Aziz Shokhakimov, bahar konserine Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Süiti'yle başladıklarını belirterek, "Her konserimizde mutlaka bir Türk besteciye yer vermeye gayret ediyoruz. Sonrasında keman için yazılmış en güzel konçertolardan Max Bruch'un konçertosunu Güney Koreli sanatçı Bonsori Kim'in seslendirişiyle çalacağız." dedi.

Şef Aziz Shokhakimov yönetiminde bahar konserlerine İstanbul'da devam eden Tekfen Filarmoni Orkestrası, çok sayıda uluslararası ödülün sahibi Güney Koreli genç kemancı Bonsori Kim'i ağırladı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tekfen Filarmoni Orkestra Şefi Aziz Shokhakimov, bahar konserine Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Süiti'yle başladıklarını belirterek, "Her konserimizde mutlaka bir Türk besteciye yer vermeye gayret ediyoruz. Sonrasında keman için yazılmış en güzel konçertolardan Max Bruch'un konçertosunu Güney Koreli sanatçı Bonsori Kim'in seslendirişiyle çalacağız." diye konuştu.

Shokhakimov, konserde son beste olarak da Rus besteci Sergey Sergeyeviç Prokofiev'in 5 numaralı senfonisini çalacaklarını söyledi.

4 yıl boyunca Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin açılış orkestrasını yapacakları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Shokhakimov, "Bu yılki açılışı da Güney Koreli piyanist Seong-Jin Cho ile Beethoven'ın 1 numaralı piyano konçertosuyla yapacağız. İkinci konserimizde de Alman viyolonsel sanatçısı Daniel Müller Schott ile Dmitriyevich Shostakovich'in çello konçertosunu ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 6 numaralı senfonisini seslendireceğiz." dedi.

Tekfen Filarmoni, bugün de Caddebostan Kültür Merkezi'nde vereceği konserle programına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:23 Kaynak: AA

Güney, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Güncel
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