Türk bilardocu, Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika
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Türk bilardocu, Avrupa Şampiyonası'na katılacak

7 saat önce

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarında 3. olarak büyük bir başarıya imza atan Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Milli Sporcusu M. Sami Köylü, Nisan ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türk bilardocu, Avrupa Şampiyonası'na katılacak, System.String[]

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap müsabakalarında 3. olarak büyük bir başarıya imza atan Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Milli Sporcusu M. Sami Köylü, Nisan ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.


25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonada yarışan M. Sami Köylü, 6 gün süren ve 378 üst düzey sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye 3.'sü olma başarısı gösterdi. Milli sporcu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 03-05 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Open Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. - İSTANBUL

Romanya, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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