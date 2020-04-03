Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi - Son Dakika
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Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi

6 saat önce

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında Türk bilim adamlarının hastalığa etkili bir serum geliştirdiklerini belirterek, bu uygulamanın daha önce farklı tedavi yöntemlerinde de kullanıldığını söyledi.

Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi, System.String[]

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında Türk bilim adamlarının hastalığa etkili bir serum geliştirdiklerini belirterek, bu uygulamanın daha önce farklı tedavi yöntemlerinde de kullanıldığını söyledi.


CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "immun plazma bağışıklık serumu" denilen yöntemin, geçmişte başka hepatit ve tetanoz gibi hastalıklarda da uygulandığını söyledi. Ancak bu yöntemin, korona virüs (Covid-19) tedavisinde ilk defa uygulanacağını ve olumlu sonuçlar elde etmeyi beklediklerini ifade eden Adıgüzel, bunu Türk bilim insanları başardığını söyledi.


"Hasta olan insanların virüsü daha rahat yenmesini bekliyoruz"


Yöntem hakkında da açıklamalarda bulunan Adıgüzel, "Daha önce hastalığı geçirmiş ve korona virüsünü yenmiş insanların kanındaki bu virüse karşı olan bağışıklık maddelerini toplayarak, bunları elde ediyoruz ve bu bunları şuanda hasta olan insanlara veriyoruz. Hasta olan insanların da virüsü daha rahat yenmesini sağlıyoruz. Bunlarda elimizde hazır da var. Çünkü bu hastalığı yenmiş çok sayıda insan var. Türkiye'de olmasa bile yurt dışından dönen genç öğrencilerimiz var. Bunlardan elde edilmiş çok sayıda bağış var, daha da fazla olacak" dedi.


"Uygulama ile kayıplarımızın azalacağına inanıyoruz"


Milletvekili Adıgüzel, uygulamayı başaran insanların başında bilim insanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın geldiğini ifade ederek, "Bir takımı var ve bu takım ile birlikte bu işi başardılar ve ellerinde yeterince malzeme de oluştu. 2 gün önce sağlık bakanımız da bununla ilgili oluru verdi. Artık bu kullanıma hazır bir durumda. Bu uygulama ile kayıpları azaltacağımızı, virüsle enfekte olan insanlarımızın virüse kolaylık sağlayacağını da düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"Çin'de uygulanan yöntemle kıyaslanamaz"


"Çin daha önce bunu yaptı ancak plazma denilen şey kanın sıvı kısmı. Burada bir çok malzeme var" diyen Milletvekili Adıgüzel, "Pıhtılaşma faktörleri, beslenmeleri var bir de bu antikor dediğimiz bağışık kısmı var. Biz burada özellikle bağışık kısmını alıp yoğunlaştırıp kullanmamız gerekiyor. Dolayısı ile bunun bir genel uygulaması var, bir de spesifik uygulaması var. Biz bunun spesifik olanını yani antikorun yoğun olan kısmını elde etmeyi başardık. Bu Çin'deki ile kıyaslanamaz. Türk bilim insanlarının bu başarısını öne çıkartmak istiyorum ve kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:06 Kaynak: İHA

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