Türk bilim heyeti Antarktika'da - Son Dakika
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Türk bilim heyeti Antarktika'da

7 saat önce

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştirecek olan 24 kişilik heyet Antarktika'ya ulaştı.

Türk bilim heyeti Antarktika'da, System.String[]

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştirecek olan 24 kişilik heyet Antarktika'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini yapacak olan 24 kişilik heyet Antarktika'ya ulaştı. 9 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle yola çıkan heyetin ilk görüntüleri Antarktika'dan geldi. Görüntülerde Antarktika yolculuğunun yanı sıra, heyetin inceleme yapacağı gemide Türk bayrağı açması da yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Heyetten gelen görüntü


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
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