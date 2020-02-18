Türk bilim heyeti antarktika'da - Son Dakika

Türk bilim heyeti Antarktika'da

İlkay DİKİCİ, (DHA) - 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştirecek olan 24 kişilik heyet Antarktika'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini yapacak olan 24 kişilik heyet Antarktika'ya ulaştı. 9 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle yola çıkan heyetin ilk görüntüleri Antarktika'dan geldi. Görüntülerde Antarktika yolculuğunun yanı sıra, heyetin inceleme yapacağı gemide Türk bayrağı açması da yer alıyor.