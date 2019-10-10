Son Dakika Haberleri: Türk bilim insanı ABD'de şirketine "150 milyon dolar topladı"
Son Dakika Ekonomi Türk bilim insanı ABD'de şirketine '150 milyon dolar topladı'

Türk bilim insanı ABD'de şirketine "150 milyon dolar topladı"

1 saat önce

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNtech hisselerini, ABD'de halka arz ederek, 150 milyon dolar topladı.

Türk bilim insanı ABD'de şirketine

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNtech hisselerini, ABD'de halka arz ederek, 150 milyon dolar topladı. Şirketin değeri 3,39 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin 10 milyon yatırma senedinin (Amerikan Depositary Receipts- ADR) 15 dolardan Amerikan piyasasında satıldığı ve 150 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Böylece Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu şirketin değeri 3,39 milyar dolar oldu.

BioNtech, başlangıçta 13,2 milyon yatırma senedini 18-20 dolardan satıp, 250 milyon dolar toplamayı hedeflemişti fakat ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının piyasalarda oluşturduğu oynaklığın etkisiyle fiyatı 15-16 dolar ve 10 milyon senede düşürdü.

2008'de kurulan BioNtech kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Geçen hafta biyoteknoloji şirketi ADC Therapeutics SA da borsaya arzını kötü piyasa koşullarından dolayı ertelemişti.

ADR, ABD dışından şirketlerin özellikle ABD sermaye piyasasından para toplamaları için son yıllarda en fazla kullanılan bir işlem şekli olmasıyla dikkati çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Uğur Şahin, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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