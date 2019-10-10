Türk bilim insanı ABD'de şirketine "150 milyon dolar topladı"
1 saat önce
Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNtech hisselerini, ABD'de halka arz ederek, 150 milyon dolar topladı.
Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNtech hisselerini, ABD'de halka arz ederek, 150 milyon dolar topladı. Şirketin değeri 3,39 milyar dolar olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:06
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