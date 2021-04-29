Türk bilim insanı, ABD Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği'nin tedavi kılavuzunda yer aldı - Son Dakika

Türk bilim insanı, ABD Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği'nin tedavi kılavuzunda yer aldı

29.04.2021 10:01
Türk bilim insanı, ABD Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği'nin tedavi kılavuzunda yer aldı, System.String[]

Amerikan Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği'nin kardiyoloji klinisyenlerine yönelik yayınladığı kılavuzda ilk defa bir 'Türk kadın doktor' olan Kardiyoloji ve Kardiyak Görüntüleme Uzmanı Uzm. Dr. Emel Çeliker Güler'in yer aldığı açıklandı.

Amerikan Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği'nin kardiyoloji klinisyenlerine yönelik yayınladığı kılavuzda ilk defa bir 'Türk kadın doktor' olan Kardiyoloji ve Kardiyak Görüntüleme Uzmanı Uzm. Dr. Emel Çeliker Güler'in yer aldığı açıklandı.

Medistanbul Hastanesi hekimlerinden Kardiyoloji ve Kardiyak Görüntüleme Uzmanı Uzm. Dr. Emel Çeliker Güler, ABD Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği'nin tedavi kılavuzu yayınında yer aldı. Verilen bilgiye göre Uzm. Dr. Güler, 3 yıl boyunca Kanada Ottoma Heart Institute'de; koroner arter hastalığının teşhisini iyileştirmek için Kardiyak PET ölçümlerini yorumlamak ve raporlamak üzerine eğitim alarak yetki belgesi almaya hak kazanan ülkemizden ilk kardiyolog. Dünyada koroner arter hastalığının teşhisine yönelik yeni yapılmaya başlanan Kardiyak PET görüntülemesi; kalp hastalarında, kalp damar akımını göstermesi ve kalp dokusunun canlılığının tespitini sağlamak için çok büyük önem taşıyor. Dünya'nın COVID 19 pandemisi ile uğraştığı bu dönemde ise; uzmanlar hastalığı atlatmış olan insanların çoğunda kalp damar rahatsızlıklarının baş gösterdiğini söylüyor. Bu dönemle birlikte kardiyolojik görüntülemeler ve onların yorumlanabilmesi de tüm dünyada ayrıca bir önem kazanıyor.

"COVİD 19 geçiren hastalar Kalp-Damar hastalıkları tehlikesi ile karşı karşıya"

Uzm. Dr. Emel Çeliker Güler, Covid-19 hastalığını atlatmış tüm bireylerin belli sıklıkta daha büyük hastalıklarla uğraşmamak adına kardiyolojik görüntüleme kontrollerini yaptırmalarını önerdi.

Uzm. Dr. Güler, sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan araştırmalar, Covid-19 geçiren hastaların büyük çoğunluğunda, hastalık sonrası kardiyolojik bazı rahatsızların görüldüğü yönünde. Pratikte de hekimler bu hasta popülasyonunun çok büyük kısmında benzer vakalarla karşılaştıklarını ve bunun ciddi kalp yetmezliğine kadar da gitmekte olduğunu gözlemlediklerini beyan ediyorlar. Haliyle Covid 19 geçiren hastaların, hastalık sonrası kardiyolojik muayenelerinin yanı sıra EKO, Efor gibi tetkiklere ek olarak 'İleri Düzey Kardiyak Görüntülemelerin' önemi daha da artmış bulunuyor.

Ülkemizde ise ne yazık ki İleri Düzey Kardiyak Görüntülemeler olarak bilinen; Kardiyak BT, MR ve PET gibi görüntülemelerin çok az merkezde yapılıyor olmasının yanı sıra bu görüntülemelerin pratikte doğru yorumlanması özel bir tıbbi ilgi alanı gerektiriyor".

Verilen bilgiye göre, bu alanda; Amerikan Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme derneğinin ortak çalışması ile yayınlanan kardiyoloji pratiğinde tetkikin nasıl kullanıldığına ilişkin kardiyoloji klinisyenlerine yol gösterici olabilecek, kardiyolojik görüntüleme alanında ekspert sayılan hocaların liderliğinde yayınlanan kılavuzda başarılı çalışması ile ilk defa bir 'Türk kadın doktor' olan Medistanbul Hastanesi hekimlerinden Kardiyoloji ve Kardiyak Görüntüleme Uzmanı Uzm. Dr. Emel Çeliker Güler imza attı. Sadece Covid 19 sonrası görülen Kardiyak rahatsızlıkların değil, ayrıca günümüzde her geçen gün kardiyoloji alanında koroner arter hastalıklarının teşhisini iyileştirmek adına yeni yeni kardiyak görüntüleme teknikleri tanıtılmaktadır. - İSTANBUL

Türk bilim insanı, ABD Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği'nin tedavi kılavuzunda yer aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, Kalp, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanı, ABD Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Derneği'nin tedavi kılavuzunda yer aldı - Son Dakika


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