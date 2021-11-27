Türk bilim insanı Alman ortağıyla yorgun sürücüyü belirleyebilen kamera geliştirdi - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu Tolga Varol, yüksek lisans için gittiği Almanya'da, Alman arkadaşı Roman Prytkov ile sürücülerin yüz mimiklerini analiz ederek yorgunluk durumunu belirleyebilen yapay zeka kamerası geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Varol ve Prytkov'ın kamera sistemi, "özel konsorsiyumla birlikte başvurdukları" Avrupa Birliği'nden 1,5 milyon dolarlık destek aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varol, trafik kazalarının büyük bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtti.

Cihazın diğer araç kameraları gibi kurulabildiğini aktaran Varol şunları kaydetti:

"Araç sürüş esnasında insanların yüzündeki mimikler değişim gösterebiliyor. Göz kapaklarını kapatma süresi ve yüzdeki birleşim noktaları farklılaşıyor, ifadeler değişiyor. Sürüş sırasında kişi, başını sağa sola çevirebiliyor. Aslında tüm bunlar, dikkatin ve yorgunluğun göstergesi. Ani bir değişim durumunda, örneğin göz kapağının 3 saniyeden fazla kapalı kalması veya sürücünün yorgunken öndeki aracı yüksek hızda, kısa mesafede takip etmesi durumunda uyarı da verebiliyor. Bu sayede sürücünün özellikleri belirleniyor, ona ilişkin önemli bir veri haritası sağlanıyor. Sürücünün aynı hataları tekrarlamaması, dikkat eksikliğinin giderilmesi, ne sıklıkta araç kullanması gerektiği gibi birçok konuda, cihazı kullanan firmalara bir anlamda danışmanlık hizmeti sağlanmış oluyor."

Projeyi kurdukları şirket ile pilot olarak uygulamaya başladıklarını aktaran Varol, Avrupa'daki bir demir yolu şirketiyle anlaşma sağladıklarını ve önemli markalarla da iletişim halinde olduklarını bildirdi.