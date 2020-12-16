Türk bilim insanı elektrikli araçlarda tekerlek sesini azaltan sistem geliştirdi - Son Dakika

Türk bilim insanı elektrikli araçlarda tekerlek sesini azaltan sistem geliştirdi

16.12.2020 11:03

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hibrit hücreler kullanılarak geliştirilen yenilikçi malzemeyle üretilen tekerlek davlumbazının araç içine geçen sesi yüzde 50 oranında kesebildiği belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hibrit hücreler kullanılarak geliştirilen yenilikçi malzemeyle üretilen tekerlek davlumbazının araç içine geçen sesi yüzde 50 oranında kesebildiği belirtildi.

"Doğal malzemelerde bulunmayan özelliklere sahip yüksek teknolojiye dayalı yapay malzemeler" olarak tanımlanan "metamalzemeler" konusunda çalışan DEÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Seçgin, akustik ve ses yalıtımında üstün özelliklere sahip malzeme geliştirmek üzere araştırmalara odaklandı.

Geleneksel ses yalıtım malzemelerinin düşük frekanslardaki yetersizliği nedeniyle alternatif ürün geliştirmeyi hedefleyen Seçgin, laboratuvar ortamında geliştirdiği hibrit hücreleri kullanarak metamalzeme üretti.

Prof. Dr. Seçgin, bu metamalzemeyle ilk olarak otomotiv sektöründe kullanılmak üzere bir tekerlek davlumbazı üreterek ulusal ve uluslararası patent başvurusunda bulundu.

"Sesi 25 desibele kadar azaltabiliyor"

Prof. Dr. Seçgin, AA muhabirine, geliştirilen malzemenin ses kesici ve ses yutucu özelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Piyasada bulunan araçların pek çoğunda tekerlek ve yoldan gelen sesi azaltmak için herhangi bir malzemenin kullanılmadığını dile getiren Seçgin, "Laboratuvar sonuçları, geliştirdiğimiz tekerlek davlumbazının kabin içine gelen sesi yaklaşık yüzde 50 azalttığı yönünde." dedi.

Benzinli ve dizel araçlarda motor sesi nedeniyle tekerlek ve yol sesinin bir noktaya kadar duyulmadığını, elektrikli araçlarda ise motor sesi olmadığı için yoldan gelen gürültünün bu maskeleme olmadığı için konforu etkilediğini aktaran Seçgin, şu bilgileri verdi:

"Hedefimiz buna bir çözüm bulmaktı. Tekerlek yuvasına metamalzemeden mamul bir tekerlek davlumbazı tasarlayarak bir çözüm ürettik. Geliştirdiğimiz hücreler üzerinde yaptığımız testlerde geniş bir frekans bandında ortalama 20-25 desibel civarında ses kesme ve belirli frekanslarda yüzde 90'lara varan ses yutma özelliği tespit ettik. Oldukça hafif ve ince olan bu malzemeler, geleneksel yalıtım malzemeleri ile kıyaslanamayacak özelliklere sahip."

Geliştirdikleri akustik metamalzemelerin içerdiği hücresel yapı gereği geniş bantta da çalışabildiğine değinen Seçgin, "Akustik malzemeleri teorik bir alandan pratik bir alana geçirmeniz için seri üretime uygun bir şekilde modelleyebilmeniz lazım. Bizim yaptığımız en önemli geliştirmelerden birisi de yüksek performanslı bu hücreleri seri üretime uygun hale getirip çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek ürünlere dönüştürmek." diye konuştu.

Akustik metamalzemenin tekerlek davlumbazı dışında ses yalıtımına ihtiyaç duyulan tüm alanlarda kullanılabilir olduğunu kaydeden Seçgin, "İnşaat, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi gibi alanlarda da kullanılabilir. Sessiz İHA, drone yapmakta dahi kullanabilirsiniz." dedi.

KOSGEB desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bu konuda Türkiye'de ilk olacak bir şirket kurmak üzere çalışmalara başladıklarını aktaran Seçgin, tüm firmalara Ar-Ge desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Türk bilim insanı elektrikli araçlarda tekerlek sesini azaltan sistem geliştirdi
Türk bilim insanı elektrikli araçlarda tekerlek sesini azaltan sistem geliştirdi
Türk bilim insanı elektrikli araçlarda tekerlek sesini azaltan sistem geliştirdi
Türk bilim insanı elektrikli araçlarda tekerlek sesini azaltan sistem geliştirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Öğretim Üyesi, Akustik, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türk bilim insanı elektrikli araçlarda tekerlek sesini azaltan sistem geliştirdi - Son Dakika


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