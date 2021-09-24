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Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı - Son Dakika

Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı

24.09.2021 11:01

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Serkan Dikici, İngiltere'de düzenlenen "Doktora Araştırmacı Ödülü"nü almaya hak kazandığı projesiyle ıspanak yapraklarının yaraların iyileşmesini hızlandırabileceğini ortaya koydu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Serkan Dikici, İngiltere'de düzenlenen "Doktora Araştırmacı Ödülü"nü almaya hak kazandığı projesiyle ıspanak yapraklarının yaraların iyileşmesini hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Dikici, yüksek lisansını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, 2016'da İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği Bölümü doktora programına katıldı.

Doktora projesi olarak vücut koşullarına daha yakın bir ortamda deney hayvanlarının kullanımını azaltmayı hedefleyen ve kronik yara iyileşmesi için biyomalzemeler geliştirilmesi alanında çalışmalar gerçekleştiren Dikici, "hücresizleştirilmiş ıspanak yapraklarının doku mühendisliği uygulamalarında kullanımı" başlıklı projesiyle İngiltere'de düzenlenen "Doktora Araştırmacı Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Bu çalışma ile hücresizleştirilmiş ıspanak yapraklarının insan vücudu tarafından tamamen kabul edilebilir yapıda olduğu ve yaraların iyileşmesini de içeren birçok klinik çalışmada kullanılabileceği kanıtlandı.

"Bitki yapraklarının klinikte kullanımı yaygınlaşacak"

Serkan Dikici, AA muhabirine, doku mühendisleri olarak hasarlı dokuların ve organların tedavisine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sheffield Üniversitesinde ıspanak yapraklarını kullanarak 3 boyutlu damar yapısını taklit eden biyomalzemeler geliştirmek üzere başladığı çalışmalarını İYTE bünyesinde bu yapının kliniğe yönelik uygulamalarını araştırmak üzerine devam ettirdiğini belirten Dikici, şunları kaydetti:

"Doktoram esnasında ıspanak yapraklarının hücresizleştirilmesi konusunda çalışmıştım. Tabii ki o zamanlar yeni bir malzeme olduğu için ilk olarak önce vücuda ne kadar uygun olduğunu test ettik. Şu an hücresizleştirilmiş ıspanak yapraklarının insan vücudu tarafından tamamen kabul edilebilir yapıda olduğunu biliyoruz. Bu sayede üç boyutlu yapıları kullanarak yapay damar çalışmaları yürütebiliriz ya da kendi kendine iyileşme göstermeyen kronik yaraların tedavisinde yara iyileşmesine yardımcı olan yara örtüleri geliştirebiliriz. Bunların yanı sıra diğer çok çeşitli doku mühendisliği uygulamalarında da kullanabiliriz. Bitki dokularının kullanılması hayvan dokusuna kıyasla birçok avantaja sahip. Bizler bitki dokularını kullanarak hem daha uygun maliyetli hem daha bulunabilir hem de etik kaygıları içermeyen ve hayvandan insana hastalık geçişi riski taşımayan çok çeşitli biyomalzemeler geliştirmeyi hedefliyoruz. "

Projesiyle İngiltere'de 2021 yılı mühendislik bilimleri kategorisinde birinciliğe layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dikici, şöyle devam etti:

"Gelecekte ıspanak veya diğer bitki yapraklarının klinikte kullanımı yaygınlaşacaktır. Benim çalışmalarım da kronik diyabetik ülserlerin tedavisinde ıspanak yapraklarını kullanarak yaraların iyileştirilmesini hızlandıran ve bu yara tedavilerinin mümkün kılınması üzerine kurulu. Bu proje kapsamında ıspanak yapraklarının yanı sıra iki farklı yaprağın daha hücresizleştirilme potansiyelini araştırdık ve hücresizleştirme işleminin doğrulanması aşamalarını geçtik. Şu anda insan hücreleriyle yapacağımız deney aşamalarına geldik ve bütün bu deneylerin ardından bir de hayvan denememiz olacak. Bu sayede kliniğe giden yolda ön testleri adım adım tamamlamış olacağız."

Serkan Dikici, 2022'nin aralık ayında tamamlanması planlanan projenin, tıp ve bilim dünyasına önemli katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.

Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı
Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı
Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı
Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, England, Doktora, İzmir, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı - Son Dakika


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