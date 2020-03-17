Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştI - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştI - Son Dakika Dünya

Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştI

6 saat önce

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptI

Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için Çinli ilaç devi ile anlaştI, System.String[]

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.


BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirketin, BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacağı belirtildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uğur Şahin, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:49 
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