Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti - Son Dakika

Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti

TEKSAS Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen "Endowed Chair" ödülünün sahibi oldu.

TEKSAS Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen "Endowed Chair" ödülünün sahibi oldu. Tuncel, "Bu ödül sayesinde çalıştığım üniversiteye 1 milyon dolar bağışlandı. Akademik çalışmalara faydası olacağı için mutluyum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak adım atan Meryem Tuncel, okulunu 'yıldız öğrenci' olarak bitirdi. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen büyük cesareti ve azmi ile ABD'ye giden Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi.

ÇALIŞTIĞI ÜNİVERİSTEYE 1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Türk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini kaydeden Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün sahibi oldu. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon dolar bağışlanmasını sağladı. Türk bilim insanı olarak bu ödülü aldığı için mutlu olduğunu belirten Tuncel, "Tabi bu benim onuruma yapılan bir bağış oldu. Beni de çok memnun etti. Akademik çalışmalara faydası olacağı için sevinçliyim" dedi.

TÜRKİYE, PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRNEK OLDU

Bir tıp profesörü olarak Türkiye'deki pandemi sürecini değerlendiren Meryem Tuncel, Sağlık Bakanlığı'nın son derece başarılı uygulamaları hayata geçirdiğini, çok erken tedbirler aldığını, oysa Teksas'ta zaman zaman maske bulmakta bile zorlandıklarını söyledi. Türkiye'nin açtığı pandemi hastaneleri ile pandemi krizini bir nevi fırsata dönüştürdüğünü, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin sağlık turizminde çok daha iyi noktalara gelebileceğini belirten Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Atatürk'ün dediği gibi Türk insanı zekidir. Bu nedenle Türkiye çok değerli beyinlerini artık yurt dışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın birtakım çalışmalarının olduğunu biliyor ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Beyin göçü önlendiğinde Türkiye'nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

TEK ZORLUĞU VATAN ÖZLEMİ OLDU

Yakın zanda Türkiye'ye temelli dönüş yapmak istediğini ve çalışmalarına ülkesinde devam edeceğini kaydeden Meryem Tuncel, verdiği zorlu mücadelede kendisini zorlayan tek konunun aile ve vatan hasreti olduğunu söyledi. Adana'yı ve Kadirli'yi çok özlediğini dile getiren Tuncel, şöyle konuştu:

"Aile ve vatan hasreti belli bir yaştan sonra insanın kendisini sorgulamasına neden oluyor. Bir söz vardır 'bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım' demiş. Ben ABD'de tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Hayatımın önemli bir bölümünü geçirdiğim Teksas'ta çok mutlu, huzurlu ve güvende oldum ama hep vatan özlemi yaşadım. Bu nedenle birkaç yıl içinde Türkiye'ye dönmek ve ömrümün sonuna kadar da memleketime hizmet etmek istiyorum"


Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:41 Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
17:25
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:47:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]