Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi - Son Dakika

Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi

12.02.2021 08:25
Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi, System.String[]

ABD'de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic'te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Köklü, kanserli dokuyu yok eden yeni bir sıvı geliştirdi. "Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var" diyen Prof. Köklü'nün geliştirdiği yöntemde ilaç doğrudan tümöre ulaşıp yok ediyor. Uzun süre bölgede kalan ilaç fazla doz gereksinimi yaratmıyor.

Mayo Clinic'in Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olan, Minimal İnvazif Terapötik Laboratuvarı'nın direktörü ve kurucusu Prof. Dr. Rahmi Öklü liderliğindeki ekip, kanserli dokuyu yok eden yeni bir iyonik sıvı (sıvı tuz) formülasyonu geliştirdi.

Büyük yankı uyandıran çalışmasını Hürriyet gazetesine anlatan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser tedavisinde en büyük sorunun ilacı tümöre ulaştırmak olduğunu hatırlattı. Öklü, geleneksel yöntemlerde, tümöre ulaşmasını ve içinde kalmasını sağlamak için yüksek doz ilaç verildiğini ancak bunların genellikle hızla akıp gittiğini ve hastada yan etkilere neden olduğunu belirtti.

KANSERİN TEKRARLAMA İHTİMALİNİ DE AZALTACAK

İlacın tümöre nüfuz edemez ve orada kalamazsa işini yapamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Öklü, kendi yaklaşımlarının sadece tümörü öldürmekle kalmayıp, aynı zamanda ilacı yayan ve 28 güne kadar orada tutan bir sıvı kullandığını söyledi. Türk profesör, bu yaklaşımın kanserin tekrarlama ihtimalini de azaltabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Öklü yöntemini şöyle anlattı:

"Bunu ultrason altında enjekte edebilirsiniz. Süslü, pahalı ekipman, kurulum, malzeme yok. Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var. Bir diğer etkisi, bağışıklık sisteminin önemli hücresi olan yüksek seviyedeki T hücrelerinin tedavi alanlarına gelmesi. Bu önemli. Bu aynı zamanda immünoterapi yapmak için mükemmel bir zaman sağlıyor. Günümüzde immünoterapinin katı tümörler için olan yetersiz etkinliğini bu yöntemle arttırabileceğiz."

KARACİĞER İÇİN UMUT

Geliştirdikleri yöntemin özellikle nakil bekleyen karaciğer kanseri hastaları için de umut olduğunu belirten Prof. Dr. Rahmi Öklü, şöyle devam etti:

"Mevcut tedavi, kanser hücrelerini yok etmek ve hastaları bir nakil kriterleri dahilinde tutmak için tümörün ısıtılmasını veya soğutulmasını veya radyoaktif partiküllerin tümörün arterlerine infüze edilmesini içeren ablasyonu içerir. Bir mikrodalga ablasyonu yapabilir ve temelde tümörü yakabilirsiniz, ancak tümör kalbe veya diğer önemli yapılara yakınsa bu genellikle bir seçenek değildir. Ve bazen radyoaktif infüzyon için tümörün kan kaynağını bulmak zordur. Bizim yöntemimiz bu hastalar için bir umut olabilir."

Çalışma tıp dergisi "Science Translational Medicine" dergisinin kapağından duyuruldu.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi

HARVARD'IN SİTESİNDE DE YER ALDI

Harvard Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin (SEAS) internet sitesi, söz konusu bilimsel buluşu kanserle mücadelede önemli gelişme olarak duyurdu. Sitede yer alan haberde, "Bu buluş, karaciğer nakli için bekleyen hastalar için yeni bir umut anlamına geliyor. Uzun zamandır kanser ilaçlarının tümöre erişmesini engelleyen sorun çözülmüş olabilir" ifadesi kullanıldı.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi

Hürriyet, Kanser, Türk, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Köklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi - Son Dakika


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