Türk Bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma aralık ayında başlayabiliriz - Son Dakika

Geçen hafta ABD merkezli Pfizer ile Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiğikoronavirüs aşısında koruma ve etkililik oranının yüzde 90'ları aştığının açıkladı. Dün test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaşılırken, Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği belirtildi.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse ABD'den acil durumda kullanım iznini Aralık ayının ilk yarısında ya da ikinci yarısının başlarında alabileceğiz. Şahin, Avrupa Birliği'nin şartlı onayının ise Aralık ayının ikinci yarısında verilebileceğini dile getirdi. Bunların hepsi şartları karşılamamıza bağlı" ifadelerini kullandı.

"DAĞITIMA NOEL'DEN ÖNCE BAŞLAYABİLİRİZ"

Açıklamalarına devam eden Şahin, "Eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel'den (25 Aralık) önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse" dedi.

AŞININ YAN ETKİLERİ HAFİF

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının yan etkileri ise çok hafif olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada gönüllülerin ikinci doz aşıyı aldıktan sonra yüzde 3.8'inde halsizlik ve yüzde 2'sinde de baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Yaşlı gönüllülerde ise yan etkinin daha az olduğu belirtildi.