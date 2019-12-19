Türk bilim insanından sera gazı yayılımının ve kirliliğin Dünya'yı tehdit ettiği uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk bilim insanından sera gazı yayılımının ve kirliliğin Dünya'yı tehdit ettiği uyarısı - Son Dakika

Türk bilim insanından sera gazı yayılımının ve kirliliğin Dünya'yı tehdit ettiği uyarısı

6 saat önce

Montana State Üniversitesi Görüntüleme ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı Kurucusu ve Direktörü Prof. Dr. Recep Avcı, sera gazı yayılımının ve kirliliğin Dünya'yı tehdit ettiğini söyledi.

Türk bilim insanından sera gazı yayılımının ve kirliliğin Dünya'yı tehdit ettiği uyarısı, System.String[]

Montana State Üniversitesi Görüntüleme ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı Kurucusu ve Direktörü Prof. Dr. Recep Avcı, sera gazı yayılımının ve kirliliğin Dünya'yı tehdit ettiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yalnız mıyız? Dünya dışı yaşam arayışı" adlı panele katılan Prof. Dr. Avcı, uzayda yapılan büyük çaplı araştırmalar sonucunda henüz Dünya dışında bir yaşam izine rastlanılmadığını belirtti.

Başta NASA olmak üzere pek çok farklı kuruluşun Dünya dışında yaşamın izlerini aradığını anlatan Avcı, milyarlarca yıl önce Dünya'dan kopan bir parça olan Ay'da dahi bir yaşam belirtisi olmadığını ifade etti.

Akademik çalışmalarını uzun yıllardır Amerika'da sürdürdüğünü dile getiren Recep Avcı, küresel ısınma ve hava kirliliğinin Dünya'yı tehdit ettiğini, kontrolsüz sera gazı yayılımının devam etmesi durumunda Dünya'nın Venüs'e benzer bir duruma gelebileceği uyarısında bulundu.

Dünya'yı saran hava tabakasının kirletilmesinin sorunlara yol açabileceğini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bizim yaşamımız bu hava tabakasının içinde sürüyor. Bu hava tabakasını kirletirsek Dünya'mızın halinin Venüs gezegenine benzeme ihtimali var. Venüs, güneşe biraz daha yakın. 800 milyon sene önce Venüs'te yaşam vardı. İçinde nehirlerin, doğanın olduğu bir yerdi. Venüs'e 800 milyon yıl önce göktaşı düşmesinin ardından kontrolsüz sera gazı salınımı yaşanmaya başladı. Sera gazı yayılımı bu hızla devam ederse, bizi güzel bir gelecek beklemiyor.

Havayı kirletmemeliyiz. Havayı temiz tutmak zorundayız. Bugün Dünya'mız bir cennet ise Venüs bir cehennem. Çünkü Venüs'ün yüzeyinde basınç 92 atmosfer, yüzey sıcaklığı ise 454 derece, yani kurşun eriyor. Eğer bu şekilde kirlilik devam ederse, dünyanın da bu yönde bir gidişi olabilir. Bundan kurtulmak da milyonlarca seneyi alır. Kirlilik, Dünya'mızı Venüs'e çevirebilir. Bu güzel, cennet Dünya'yı kirletmemek için gereken tüm önlemler alınmalı."

Trakya Üniversitesi, Recep Avcı, Montana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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