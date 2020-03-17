Türk bilim insanının şirketi BioNTech, koronavirüs aşısı için ABD ilaç devi ile de anlaştı - Son Dakika
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Türk bilim insanının şirketi BioNTech, koronavirüs aşısı için ABD ilaç devi ile de anlaştı

6 saat önce

Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren ve dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile anlaşma yaptığını duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr.

Türk bilim insanının şirketi BioNTech, koronavirüs aşısı için ABD ilaç devi ile de anlaştı, System.String[]

Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren ve dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile anlaşma yaptığını duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, bugün de ABD'nin ilaç devi Pfizer ile iş birliğini artırma konusunda anlaşma imzaladı.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirket, BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162' aşısının geliştirilmesinde ortak çalışacak.

Şirketler arasındaki bu iş birliğinin Kovid-19'a karşı muhtemel aşının geliştirilmesini hızlandıracağı vurgulanan açıklamada, söz konusu aşının klinik testlerine nisan sonlarında başlanacağı belirtildi.

BioNTech ile Pfizer arasındaki anlaşma Çin dışında aşının geliştirilmesi ve pazarlanmasını kapsarken, her iki şirketin ABD ve Almanya'daki laboratuvarları da söz konusu aşının araştırılması için ortak kullanılacak.

Açıklamada, şirketlerin grip aşılarının geliştirilmesi konusunda 2018'den beri iş birliği yaptıkları hatırlatılarak, Kovid-19 aşısı için iş birliğinin hemen başlayacağı ve anlaşmanın finansal koşullarının önümüzdeki birkaç hafta içinde belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTechÜst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu (Kovid-19), küresel bir çaba gerektiren global bir salgın. Pfizer ile güçlerimizi birleştirirken, dünya çapında ihtiyaç duyan insanlara Kovid-19 aşısı sunma çabamızı hızlandırabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BioNTech, dün de Kovid-19 aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yapmıştı. İki şirketin, BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacağı belirtilmişti. Geliştirilecek aşının ilgili kurumlardan gerekli onayları aldıktan sonra, Fosun Pharma tarafından Çin'de pazarlanacağı BioNTech'in de Çin dışında aşının haklarını elinde bulunduracağı kaydedilmişti.

- Hisseleri yüzde 30 arttı

2008'de kurulan BioNTech, kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Şirket, hisselerini geçen yıl ABD'de Nasdaq borsasında 15 dolardan halka arz ederek, 150 milyon dolar toplamıştı. Şirketin değeri ise 3,39 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Pazartesi şirketin hisseleri Fosun Pharma ile anlaşmasını duyurmasından sonra yaklaşık yüzde 30 değer kazanarak 40 dolar seviyesine yükselmiş ve şirketin değeri de 9 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Öte yandan, Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, Çin, yeni koronavirüs aşısı için ilk deneye onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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