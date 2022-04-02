Türk bilim insanları 5 yıl boyunca "çöl tozunun" sağlığa zararlarını araştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk bilim insanları 5 yıl boyunca "çöl tozunun" sağlığa zararlarını araştırdı

02.04.2022 11:00
Türk bilim insanları 5 yıl boyunca "çöl tozunun" sağlığa zararlarını araştırdı

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram ve ekibinin 5 yıl süreyle 650 bin hasta başvurusunu incelediği, uluslararası bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, çöl tozlarının astım, KOAH, solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili hastaneye yatışları ve ölümleri artırdığı gösterildi.

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram ve ekibinin 5 yıl süreyle 650 bin hasta başvurusunu incelediği, uluslararası bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, çöl tozlarının astım, KOAH, solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili hastaneye yatışları ve ölümleri artırdığı gösterildi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Bayram ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Boğan öncülüğünde, çöl tozları ve sıcaklık artışlarının akciğer hastalıkları üzerindeki etkilerini ele alan 5 yıl süreli bir araştırma yürütüldü.

Türkiye'de çöl tozlarından en yoğun etkilenen illerden Gaziantep ve çevresindeki tüm hastaneleri kapsayan araştırmada, çeşitli akciğer şikayetleriyle acil servise yapılan 650 bin hasta başvurusu incelenip takip edildi.

Sonuçları raporlaştırılan araştırma, dünyada alanındaki en saygın yayınlardan biri sayılan, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi'nin "Allergy" adlı dergisinde de kısa süre önce yayımlandı.

"Hastaneye yatışları ve ölümleri artırdığını saptadık"

Prof. Dr. Hasan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki gündür Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de etkili olan çöl tozlarına ilişkin yürütülen araştırmadan elde edilen bulguları paylaştı.

Çöl tozu fırtınalarının küresel iklim değişikliğinin önemli bir sonucu olduğunu vurgulayan Bayram, geçen haftalarda da Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerinin çöl tozundan olumsuz etkilendiğini anımsattı.

Bayram, Türkiye'de Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının güney bölgeleri, Orta Doğu, Suriye ve Irak üzerinden gelen tozların ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi dergisinde yayımlanan, 5 yıl süreyle hastanelere akciğer şikayetleriyle yapılan 650 bin başvuruyu incelediğimiz araştırmada, çöl tozlarının astım, KOAH, solunum yolu enfeksiyonları ve pıhtıya bağlı akciğer damar tıkanıklığı ile ilişkili ölümleri, yine bu hastalıklara bağlı acil hastane başvuruları ve hastane yatışlarını arttırdığını saptadık. Benzer şekilde sıcaklık artışlarının da akciğer sağlığını olumsuz olarak etkilediği ortaya çıktı."

Yaşlılar ve çocuklar çöl tozlarından daha çok etkileniyor

Prof. Dr. Bayram, dünyanın farklı yerlerinde yapılan çalışmaların sonuçlarında da çöl tozlarının astım, KOAH, kronik akciğer hastalıklarının yanı sıra kalp ve diğer hastalıklara bağlı ölümlerin artmasına neden olduğunun belirlendiğini vurguladı.

Çöl tozlarının yoğun olduğu dönemde söz konusu kronik hastalıkların ağırlaşabildiğini anlatan Bayram, şu bilgileri paylaştı:

"Çalışmalar, bu hastalıklara bağlı acil hastane başvuruları ve hastane yatışlarının çöl tozlarına bağlı olarak arttığını göstermektedir. Çöl tozları herhangi bir kronik hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde de baş ağrısı, boğaz kuruluğu ve boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi nezle benzeri bulgulara yol açmaktadır. Kronik akciğer ve kalp hastalığı olanlar dışında, akciğer kapasiteleri azaldığı için yaşlı bireyler, yine akciğerleri henüz tam gelişmediği için çocuklar çöl tozlarından daha çok etkilenmektedir."

"İç ortamda kalın" uyarısı

Prof. Dr. Bayram, özellikle hassas grupların çöl tozundan korunmak için önlem alması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Çöl tozlarının etkili olduğu süreçte özellikle risk altındaki kronik hastalar, yaşlı ve çocukların iç ortamda kalması önem taşıyor. Evde de kapı ve pencereler olabildiğince kapalı tutulmalı, tozun içeri girişi önlenmelidir. Zorunlu olarak dışarıya çıkmak gerekiyorsa pandemi için kullanılan maskeler takılmalıdır. Bu maskeler kısmen de olsa korunmaya katkıda bulunmakta, nefes ile alınan toz oranını azaltmaktadır."

Bayram, bu dönemde şikayetlerinden dolayı ilaç ihtiyaçları artabilecek astım ve KOAH hastalarının, doktorlarıyla iletişime geçip tedavilerini düzenlemesinin önem taşıdığını da söyledi.

"Çözüm, küresel iklim değişikliği ile mücadele"

Prof. Dr. Hasan Bayram, sorunun asıl çözümünün küresel iklim değişikliğiyle mücadeleden geçtiğine dikkati çekti.

Küresel ısınmaya yol açan sera gazları salınımının azaltılmasının gerekli olduğunu aktaran Bayram, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına yatırım yapılmasının önemine işaret etti.

YORUMLAR
500
Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Nisan 2022

Hasan Bayram, Bayram, Astım, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanları 5 yıl boyunca 'çöl tozunun' sağlığa zararlarını araştırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Çatıda yangın çıktı, 250 güvercin diri diri yandı
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:05 Annesini öldüren gençten tek cümlelik savunma: Başımızı öne eğdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türk bilim insanları 5 yıl boyunca "çöl tozunun" sağlığa zararlarını araştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement