Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor - Son Dakika

Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor

05.12.2020 13:27
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor, System.String[]

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyelerinin geliştirdiği projeyle Türk arılarının gen haritası çıkarılacak.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyelerinin geliştirdiği projeyle Türk arılarının gen haritası çıkarılacak.

NKÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Necati Muz, Doç. Dr. Dilek Muz ve Doç. Dr. Nurullah Özdemir'in Akdeniz Havzası Arıları (MEDIBEES) Projesi, Avrupa Birliği'nden 190 bin euro (1 milyon 750 bin lira) destek almaya hak kazandı. Destekle birlikte Doç. Dr. Mustafa Necati Muz ve ekibi, yaklaşık 48 ay sürecek proje kapsamında Türk arılarının gen haritası ile Trakya arısının gen haritasını ve hastalıklara direnç gen haritası çıkarmak için çalışmalara başladı.

Dekan Prof. Dr. Nuri Altuğ, gazetecilere projeyi anlatarak, salgın sürecinin herkesin sağlığını korumasının önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Altuğ, arı ve arı ürünlerinin sağlığın korunmasında büyük bir etkiye sahip olduğunu ifade ederek, "Proje ekibimiz yapmış oldukları çalışmalarla hem ülkemize katma değer kazandırdılar hem de Trakya'daki arıcılığın gelişimi ile yetiştiricilere ve lisans ile lisansüstü öğrencilere katkı sundular. Amacımız bilimsel ortamda her şeyi bilen değil, bildiği konuyu üst düzeyde bilip bilime ve ülkemize katma değer sunan, katkı sunan araştırmacılardır. Akademisyenlerimizin bu projeyle ülkemize büyük katkı ve kazanım sunacaklarını düşünüyorum. Projenin tamamlanmasıyla ilerleyen aşamalarda ihracata önemli katkıları olacaktır" dedi.Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Necati Muz da arı sağlığı ve arı çeşitleri ile ilgili proje çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi. Muz, salgın sürecinde de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "1 milyon 750 bin lira bütçeli arıcılıkla ilgili yeni projemiz tamamen dış kaynaklardan desteklenen Avrupa Birliği projesi. Bu proje ile Türk arılarının gen haritası çıkarılacak. Trakya arısının gen haritası çıkarılacak. Hastalıklara dirençlerle ilgili gen haritası çıkarılacak. Türk arısının bu hastalıklara karşı direnç, dayanıklılık genleri patentlenecek. Özellikle, 'Rumeli Atamgen', 'Türkgen', 'Vetgen', 'Anadoluarıgen', 'Trakyaapigen' gibi isimlerle patentlenerek dünya bilim camiasına kabul ettirilecek" diye konuştu.

Projenin sonunda Türk arılarının gen haritasını oluşturacakları için mutlu olduklarını dile getiren Muz, "Bu projenin bir diğer parçası Avrupa Birliği gıda kodeksi ve Avrupa Birliği propolis kodeksi yakın zamanda güncellenecek. Dolayısıyla bizim 81 ilden toplayacağımız bal ve propolis numuneleri üniversitemizdeki araştırma merkezimizde, veterinerlik fakültemiz bünyesinde incelenerek özellikleri ve standartları Avrupa Birliği'ne takdim edilecek. Dolayısıyla onlar Türkiye'den ithalat yaparken bizim belirlediğimiz stantlardan faydalanacaklar. Yine proje kapsamında Anadolu ve Trakya'nın endemik bitkilerinden elde edeceğimiz yeni moleküllerle hastalıklara karşı koruma ve mücadelede kalıntısız çevreci çözüm önerileri oluşturacağız" dedi.


Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor

Avrupa Birliği, Tekirdağ, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi         
14:04
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor         
13:01
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu         
12:19
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 14:08:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei