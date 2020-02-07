Türk bilim insanları Arktik'te yeni bakteri keşfetti

Türk bilim insanlarının Antarktika'nın ardından ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi'nden getirilen örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalarda, tarımda istenmeyen bitkileri öldu¨rmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bazı kimyasal maddeleri zararsız hale getiren bir bakteri türu¨ keşfettiği bildirildi.



Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi öncülüğünde bir ekiple Türkiye İş Bankası sponsorluğunda Temmuz 2019'da gerçekleştirilen ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi kapsamında toplanan örnekler üzerinde yürütülen araştırmalarda yeni bir bakteri türü bulundu.