Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak - Son Dakika

Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak

Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan UFUK 2020 kapsamında açılan "elektrikli araçlardaki batarya paketlerinin geliştirilmesi" çağrısında, Avrupa Birliğince (AB) desteklenmeye hak kazanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), hızlı şarj durumunda elektrikli araçlardaki pil...

Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak, System.String[]

Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan UFUK 2020 kapsamında açılan "elektrikli araçlardaki batarya paketlerinin geliştirilmesi" çağrısında, Avrupa Birliğince (AB) desteklenmeye hak kazanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), hızlı şarj durumunda elektrikli araçlardaki pil ömrünün uzatılması için soğutma tasarımlarını geliştirecek.

TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamındaki "HELIOS Projesi", şehir içi elektrikli mobilite hizmetlerinde (elektrikli otobüsler) kullanılmaya yönelik akıllı, ölçeklenebilir, yüksek performanslı, modüler batarya paketlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Projede 8 ülkeden 18 ortak yer alıyor.

Proje koordinatörü İYTE Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Çetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son derece önemli olan projenin diğer Türk ortaklarının Vestel Elektronik, Bozankaya ve TÜBİTAK olduğunu söyledi.

Projenin İYTE ayağında, pil paketinin ısı yönetim sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesinin bulunduğunu aktaran Çetkin, bu sistem sayesinde batarya sıcaklıklarının istenen aralıkta tutulmasının hedeflendiğini anlattı.

Doktora öğrencisi Şahin Güngör ve yüksek lisans öğrencisi Sinan Göçmen ile çalışmalara başladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Çetkin, "Bu çalışma, pil paketini sıfırdan alıp yeni nesil elektrikli araçlar için üretilmesine yönelik bir proje. Biz pil paketlerinin ısı yönetim sistemini tasarlayacağız. Bunun için birçok bilgisayar simülasyonuyla çeşitli deneyler yapacağız ve en son, üretimini de gerçekleştireceğiz. Şu anda üç kişilik bir ekibiz. Daha sonra yeni ekip elemanlarını da projeye dahil etmek istiyoruz." dedi.

Çetkin, elektrikli araçların geliştirilmesinin çok önemli ve güncel bir konu olduğuna dikkat çekerek, bu projede yapacakları çalışmaların 5-10 yıl sonrasındaki teknolojinin ne olacağını ortaya koyabileceğini aktardı.

Bu anlamda ülke adına gururlu olduklarını vurgulayan Erdal Çetkin, "Proje kapsamında AB fonları ile araştırma çalışmaları gerçekleştirilecek ve bilim insanları yetiştirilecektir. Ayrıca elde edilecek bilgi birikiminin ülkemizde kalacak olması ve geliştirilecek teknolojilerin yerli elektrikli araçlarda kullanılabilme potansiyeli, ülkemizin uzun vadede elektrikli araç sektöründeki rekabetçiliğini artıracaktır." diye konuştu.

"Elektrikli araçların tercih edilmesini sağlayacak"

Doç. Dr. Çetkin, otomotivde elektrikli araçlara yönelimin arttığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Elektrikli aracınızı bu proje sayesinde daha kısa sürede şarj edeceksiniz ve güvenlik riskleri ortadan kalkacak. Cep telefonunuzu uzun süre kullandığımızda kapasitesi düşer, elektrikli araçlarda da bu durum var. Eğer batarya sıcaklıkları aşırı derecede artarsa bataryaların yanması ve patlaması gerçekleşebilmektedir. Proje sayesinde güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Ayrıca bataryaların şarj ve deşarj edilmesi durumlarında artan sıcaklık nedeniyle pillerin depolayabileceği enerji miktarı da zamanla azalmaktadır. Bu ise hızlı şarj edilen elektrikli araç bataryalarının daha kısa sürede kapasitelerinin düşmesine yol açmaktadır. Yani aracın ilk kullanıldığında katedebileceği mesafe 400 kilometre ise devamlı hızlı şarj edilen bir aracın ulaşım mesafesinin kısa zamanda 350 kilometreye kadar düşmesi olağandır. Gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde elektrikli araçlarda hızlı şarj nedeniyle sürüş mesafesindeki düşüşün mümkün olduğunca azaltılmasını hedefliyoruz. O yüzden ileriki aşamalarda dezavantajları ortadan kalktıkça elektrikli araçların daha çok tercih edileceğini düşünüyorum."

Projenin modüler pil paketlerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu ve otomobillerdeki pillerin yanı sıra otobüs ve kamyonlarda da uygulanabileceğini belirten Çetkin, bununla ilgili 5 patentlerinin bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Erdal Çetkin, söz konusu teknolojiyi Türkiye'nin Otomobili'nde de kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise söz konusu çalışmanın Türkiye'nin prestiji ve ekonomisi açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Fonu, uluslararası kaynaklardan Türkiye bilim dünyasına getirmek bizler için daha büyük mutluluk kaynağı oluyor." ifadesini kullandı.

Ufuk2020

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar avro bütçeli araştırma ve inovasyon programını kapsıyor.

Ufuk2020 kapsamında, çeşitli sektörlerde AB Komisyonunun hibe sağladığı projeler destekleniyor. AB'nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı'nın Türkiye'deki koordinasyonu, TÜBİTAK tarafından yapılıyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak - Son Dakika
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