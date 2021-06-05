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TÜRK BİLİM İNSANLARI GELİŞTİRDİ: KIKIRDAK HASARINI ÖNLEYEN EKLEM İÇİ ENJEKSİYON - Son Dakika

TÜRK BİLİM İNSANLARI GELİŞTİRDİ: KIKIRDAK HASARINI ÖNLEYEN EKLEM İÇİ ENJEKSİYON

05.06.2021 11:01

? Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çalışan Türk bilim insanları ve mühendisler yüzde 100 yerli sermayeyle, 2019 yılında kurdukları biyocerrahi temalı şirkette, kıkırdak hasarını önleyen eklem içi enjeksiyonlar üretti.

? Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çalışan Türk bilim insanları ve mühendisler yüzde 100 yerli sermayeyle, 2019 yılında kurdukları biyocerrahi temalı şirkette, kıkırdak hasarını önleyen eklem içi enjeksiyonlar üretti. Ürünler sayesinde hastanın proteze giden süreci 4 yıla kadar ertelenirken, doğru hekim kontrolüyle hiç takılmaya da biliyor. Şirketin Genel Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer, dünyada biyocerrahi alanında bir Türk markası oluşturmayı hedeflediklerini, 2 yılda 30 ülkeyle anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Teknokent'te 2 yıl önce açılan ve geleceğin tıbbı olarak adlandırılan biyocerrahi alanında çalışmalar yapan Semical Biosurgery şirketinin Genel Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer, dünyada biyocerrahi alanında bir Türk markası oluşturmayı hedeflediklerini belirterek diz için kullanılan eklem içi enjeksiyonlarını yerli olarak ürettiklerini vurguladı.

2 yılda 11 proje geliştirip çok sayıda ürün ortaya koyduklarını anlatan Prof. Dr. Sezer, tıbbi cihaz, medikal malzeme ve sağlık alanında Avrasya bölgesinin en önemli fuarı kabul edilen Expomed Eurasia'da stant açarak, 3 yeni ürünün lansmanını yaptıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE ORTADOĞU'NUN SAĞLIK ÜSSÜ

Türkiye'de biyocerrahi alanında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Sezer, '3 ürünümüz de Türkiye ve Avrupa pazarında oldukça ilgi gördü. 11 farklı proje yürütüyoruz, dünyada ilk Türkiye'de öncü ürün gruplarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Fuarda, ortopedi, genel cerrahi ve medikal estetik alanındaki ürünleri tanıtıyoruz. Türkiye, Ortadoğu'nun sağlık üssü gibi, hekimler oldukça profesyonel. Fuarda ilk 2 günde 30'dan fazla ülkenin temsilcisiyle görüştük. Başarılar bize de firma olarak önemli avantajlar sağlıyor' dedi.

DÜNYADA BİYOCERRAHİ PAZARI 22,5 MİLYAR DOLAR

Prof. Dr. Sezer, 'Ortopedi alanındaki ürünümüzü, halk arasında diz sıvısı olarak adlandırılan diz ağrılarında hekimlerimiz, tedavi amaçlı kullanıyor. Bu ürünü 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Dünyada biyocerrahi pazarı 22,5 milyar dolar çok yeni bir kavram. Ülkemizde de bu farkındalık yavaş yavaş iyi bir seviyeye geldi' diye konuştu.

HASAR GÖRMÜŞ DOKULAR KENDİNİ YENİLİYOR

Hastalık veya travma gibi sebeplerden dolayı oluşan doku hasarlarının herhangi bir implantasyona gerek kalmadan, ilaç içeriği olmadan, biyo malzeme ve hücre teknolojilerin kombinasyonuyla, hastanın hasar görmüş dokularının kendi kendini yenilemesi için ürünler geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Sezer, 'İleride belki de diz operasyonlarında, kıkırdak aşınmalarında protezlere gerek kalmayacak. Bu yönde çok önemli çalışmalar var. Ülkemizde bilim insanlarıyla oluşturduğumuz çalışma grubuyla bu alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle aynı standartta olmayı önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

PROTEZE GİDEN SÜREYİ 4 YILA KADAR UZATIYOR

Prof. Dr. Sezer, 'Dizdeki kıkırdak aşınmalarından kaynaklı son çare protez takılmasıdır. Protez takılma sürecine gitmeden önce aşınmayı durdurmak için kayganlaştırıcı özelliğe sahip diz sıvısının azalmasını önlemek için vücudunuza veriyoruz. Diz enjeksiyonları yani viscosupplementler, hastanın proteze giden süresini 3-4 yıl uzatıyor. Doğru hekim kontrolüyle belki protez hiç takılmıyor' açıklamasında bulundu.

2023 YILI HEDEFİ: TÜRKİYE PAZARININ LİDERİ, AVRUPA'DA İLK 3 FİRMADAN BİRİ OLMAK

Medikal estetiği çağın vazgeçilmez bir gerçeği olarak tanımlayan Prof. Dr. Serdar Sezer, 'Herkes kendini iyi hissetmek istiyor. Türkiye'de ilk defa dermal dolgu olarak adlandırılan ürünü pazara sunduk. Pandemi döneminde olduğumuz halde yeni 18 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladık. 2023 yılında Türkiye pazarının lideri, Avrupa'da ilk 3 firmadan biri olmayı öngörülüyoruz' dedi.

ÜRÜNLER ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DE KULLANILIYOR

Ürünlerin Türkiye'de yıllık 1 milyon adete yakın kullanım alanı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sezer, 'Ortopedide her hekimin tercihlerinden bir tanesi oluyor. Türkiye'de ilk 3 markadan biriyiz, Yurt dışında Almanya, Romanya, İngiltere ve Fransa'da kullanılıyor. Ortadoğu'da geniş bir bayilik ağımız oluştu. Başka bir firmanın muadil ürünü çıkarmıyoruz. Ar-Ge altyapımızla kendi teknoloji çözümlerimizi sunuyoruz' diye konuştu.

TÜRK BİLİM İNSANLARI GELİŞTİRDİ: KIKIRDAK HASARINI ÖNLEYEN EKLEM İÇİ ENJEKSİYON
TÜRK BİLİM İNSANLARI GELİŞTİRDİ: KIKIRDAK HASARINI ÖNLEYEN EKLEM İÇİ ENJEKSİYON
TÜRK BİLİM İNSANLARI GELİŞTİRDİ: KIKIRDAK HASARINI ÖNLEYEN EKLEM İÇİ ENJEKSİYON
TÜRK BİLİM İNSANLARI GELİŞTİRDİ: KIKIRDAK HASARINI ÖNLEYEN EKLEM İÇİ ENJEKSİYON

Süleyman Demirel Üniversitesi, Serdar Sezer, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRK BİLİM İNSANLARI GELİŞTİRDİ: KIKIRDAK HASARINI ÖNLEYEN EKLEM İÇİ ENJEKSİYON - Son Dakika Ekonomi


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