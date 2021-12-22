Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek - Son Dakika

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü, biri TÜBİTAK destekli iki projede, ısı yalıtımında kullanılan köpük ve kendi üretimleri olan filament (3 boyutlu yazıcılarda parça imal etmek için kullanılan ham madde) ile radara yakalanmayan malzemeler üretti. Doç. Dr. Alper Kaşgöz ve ekibi tarafından yürütülen çalışmaları izleyen ve bilgi alan Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, üniversitelerinin genç olmasına rağmen çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ifade etti.

SAVUNMA SANAYİNDE ÇOK ÖNEMLİ YERİ VAR

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümünde birçok çalışmanın yürütüldüğünü, özellikle savunma sanayi alanında Kaşgöz ve ekibinin çalışmasının da büyük takdir topladığını aktaran Cebeci, savunma sanayinde çok önemli bir yeri olan radarlara karşı korunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.

"ÜLKEMİZİN ATILIMINA KATKI SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Prof. Dr. Suat Cebeci, "Radar sinyallerini absorbe edebilen, özellikle seyyar malzemelere radarlara karşı görünmezlik kazandırabilen sprey, diğer bir ifadeyle radarları kör edebilen bir sistem. Arkadaşlarımız bu konuda güzel bir çalışma yaptılar. TÜBİTAK destekli bu projenin ikinci senesindeyiz. Burada, filament ve sprey sistemi olmak üzere iki proje yürütülüyor. Biz de sonuna kadar arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Özellikle ülkemiz savunma sanayi alanında bir hamle sürecine girmişken bizim de buraya mutlak suretle katkı sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"TECHİZATLAR KADAR, ONLARIN KORUNMASI DA ÖNEMLİ"

Radarlara karşı çalışmaların yeni olmadığını, ancak üniversitelerinde yapılan çalışmanın daha kullanışlı ve pratik hale getirildiğine vurgu yapan Cebeci, şunları kaydetti: "Bizim geliştirdiğimiz ve bütün sistematiğini bizim bildiğimiz, hızlı üretebildiğimiz mekanizmaları geliştirmek zorundayız. Filament ise kullanım alanlarına göre farklı malzeme üretme ihtiyacından doğan bir gereklilik. Bunu yapabildikten sonra istediğiniz geometride ve özellikte malzeme üretebiliyorsunuz. Mevcutta kullanılan savunma, saldırı, mühimmat veya diğer önemli teçhizatın korunması, en az kullanılması kadar önemli. Özellikle kendi ülkemizde, kendi teknolojimizle, mühendislik becerilerimizle geliştirdiğimiz silahların korunması da bize özgü malzemelerle olması gerekiyor. O yüzden de bu çalışmalar çok önemli."