Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti
20 dakika önce
Türk bilim insanları, karideslerin akrabası sayılan 2 yeni canlı türünü dünya literatürüne kazandırdı.
Türk bilim insanları, karideslerin akrabası sayılan 2 yeni canlı türünü dünya literatürüne kazandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:46
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