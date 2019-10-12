Son Dakika Haberleri: Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti
Son Dakika Ekonomi Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti

Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti

20 dakika önce

Türk bilim insanları, karideslerin akrabası sayılan 2 yeni canlı türünü dünya literatürüne kazandırdı.

Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti, System.String[]

Türk bilim insanları, karideslerin akrabası sayılan 2 yeni canlı türünü dünya literatürüne kazandırdı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:46 
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