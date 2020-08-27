Türk bilim insanları koronavirüsün etkilerini araştırdı - Son Dakika

Türk bilim insanları koronavirüsün etkilerini araştırdı

Türkiye'deki birçok üniversiteden bilim insanları, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini araştırdı.

Türk bilim insanları koronavirüsün etkilerini araştırdı, System.String[]

Türkiye'deki birçok üniversiteden bilim insanları, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini araştırdı.

Farklı üniversitelerden bilim insanları, salgın döneminde tıbbi, toplumsal ve ekonomik alanda yaşanan değişimlere ilişkin araştırmalarının sonuçlarını Kovid-19 Online Uluslararası Multidisipliner Sempozyumu'nda sundu.

Sakarya Üniversitesi öncülüğünde 26-28 Haziran'da düzenlenen, 33 uzman konuşmacının katıldığı ve 550 katılımcının izlediği sempozyumda, gerçekleştirilen çalışmalar paylaşıldı.

Halkın yüzde 68'i salgını ciddiye alıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İbn Haldun, Çanakkale Onsekiz Mart ve Marmara üniversitelerinin iş birliğinde yapılan araştırmaya, yaş aralığı 18-73 arasında değişen 3 bin 703 kişi katıldı.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 68'inin salgını ciddiye aldığı tespit edildi. Araştırmada katılımcıların yüzde 82'sinin salgın sürecinde manevi desteğe ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

Aile içi sorunlara etkisi

Üsküdar ve Sakarya üniversitelerinin sosyal hizmetler bölümleri de "Kovid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye'de Aile İçi Sorunlar" konulu araştırma yaptı.

Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören 18-24 yaş arası gençlerin çoğunluğu oluşturduğu 1156 katılımcının yüzde 36'sı aile içi ilişkilerin salgın sürecinde olumlu, yüzde 12'si ise olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Doktorların yaklaşık yarısı ailesiyle evini ayırdı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki araştırmacılar da kentte görev yapan 179 doktorun katılımıyla Kovid-19 hakkında tutum ve davranışların değişimine ilişkin anket çalışması yaptı.

Araştırmaya göre, 15 farklı branştaki doktorların yüzde 70'i pandemi hastanesinde görev yaptı.

Salgın süresince doktorların yüzde 47,5'i bulaşı riskine karşı ailesiyle evini ayırdı.

Katılımcı doktorların yüzde 63,7'si Kovid-19 hastasını muayene etti, muayene sırasında yüzde 59,8'si tedirginlik yaşadı.

Sigarayı bırakanlar oldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında Kovid-19 pandemi sürecinin sigarayı bırakmak isteyenlere etkisi araştırıldı.

Hastaneye sigara bırakmak için başvuran 115 kişiye haziran ayında ulaşıldı. Salgın sürecinde bu kişilerin yüzde 31,3'ünün sigarayı bıraktığı, yüzde 27'sinin bırakıp tekrar başladığı tespit edildi.

Sigara içmeye devam edenlerin yaklaşık yüzde 25'i sigarayı stres nedeniyle artırdığını, yüzde 25'i ise hastalık ve ölüm endişesiyle azalttığını bildirdi.

Aynı araştırmada, katılımcıların yüzde 30,7'sinin salgın sürecinde kilo aldığı tespit edildi.

Öğrencilerin yüzde 72,9'u doktor olmaktan vazgeçmedi

Kafkas Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Acil Tıp ana bilim dalları iş birliğindeki bir başka çalışmada ise "Tıp Fakültesi 5. Dönem Öğrencilerinin Kovid-19 ile İlgili Bilgi Düzeyi ve Hekimliğe Bakış Açısındaki Değişimi" ele alındı.

Üniversitedeki 48 öğrencinin doktorluğu seçme nedeni gibi sorulara da cevap arayan araştırmada, doktor adaylarının yüzde 72,9'unun "doktor olmaktan vazgeçmediği" ortaya çıktı.

Gençlerin yüzde 95,8'inin kendi isteği ile tıp fakültesini tercih ettiği, tercihinde en büyük nedenin ise yüzde 77,1 ile "insanlara yardım etmeyi sevmek" olduğu belirlendi.

Hastalardaki tat ve koku duyusu da araştırıldı

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde Kovid-19 hastalarının tat ve koku duyumlarındaki değişiklikler araştırıldı.

Araştırma kapsamında 77 hastadan 43'ünde "hiç koku alamama", 14'ünde "koku alma duyusunda azalma", 2'sinde "kokuları farklı alma", 27'sinde "tat alma duyusunda azalma", 21'inde "hiç tat alamama", 12'sinde "kötü tat alma" ve birinde de "hayali tat alma" görüldü.

Tat duyusundaki değişimin yaklaşık 10, koku duyusundaki değişim de 11 gün sürdüğü verisine ulaşıldı.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türk bilim insanları koronavirüsün etkilerini araştırdı - Son Dakika

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