Türk bilim insanları, Kovid-19 hastalarında koku ve tat kaybını araştırdı - Son Dakika

Türk bilim insanları, Kovid-19 hastalarında koku ve tat kaybını araştırdı

Türk bilim insanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalarda tat ve koku kaybını ortaya koyan çalışması, Amerika Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Akademisi (AAO-HNS) yayın organında yayımlandı.

Türk bilim insanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalarda tat ve koku kaybını ortaya koyan çalışması, Amerika Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Akademisi (AAO-HNS) yayın organında yayımlandı.

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Doç. Dr. İbrahim Sayın, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ve Doç. Dr. Zahide Mine Yazıcı tarafından yürütülen çalışma, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

Çalışma, solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan ve Kovid-19 tanısı alan hastalar üzerinde anket yöntemiyle yapıldı. Bulguların diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farkını değerlendirmek için Kovid-19 tanısı almayan hastalar da çalışmaya dahil edildi.

Toplam 128 hastanın değerlendirdiği çalışmada, koronavirüs tanısı alan hastalarda koku ve tat etkilenmesi yüzde 71,9 olarak belirlendi. Koronavirüs tanısı konmayan diğer solunum yolu enfeksiyonlarında ise bu oran yüzde 26,6 oldu.

AAO-HNS yayın organında yayımlanan çalışmada, şu bilgiler yer aldı:

"Araştırma bulguları Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerde koku ve tat kaybının yüksek oranda görüldüğünü göstermektedir. Tat ve koku kaybı yeni tip koronavirüs için potansiyel tarama semptomları olarak ortaya çıkmaktadır."

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanları, Kovid-19 hastalarında koku ve tat kaybını araştırdı - Son Dakika
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