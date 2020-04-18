Türk bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) numune alma sırasındaki yayılımını önlemek amacıyla "Negatif Basınçlı ve Morötesi Işınlı Örnek Alma İstasyonu" imal etti.

Maltepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, virüs testi sırasında sağlık çalışanlarıyla hastalar arasındaki teması kesen ve işlem bitiminde 1-2 saniye içerisinde kendi kendisini temizleyebilen cihaz, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyeleri Şener Odabaşoğlu ve Kemal Fırat Oğuz tarafından geliştirilen istasyon içinde morötesi (ultraviyole) ışın lambalarıyla sterilizasyon sağlanırken, negatif basınçla da virüsten koruma sağlanıyor.

Projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi veren Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Rıza Gürler Akgün, Kovid-19 salgınında dünya genelinde aşı ve tedavi bulunana kadar hastalığın yayılım hızının yavaşlatılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ile yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda harekete geçtiklerini aktaran Akgün, "Negatif Basınçlı ve Morötesi Işınlı Örnek Alma İstasyonu" projesinin Odabaşoğlu ve Oğuz tarafından projelendirilip geliştirildiğini aktardı.

Akgün, prototip istasyonun 10 günde tamamlandığını ve 15 Nisan'dan itibaren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlandığını kaydetti.

İstasyonun kendini çok kısa sürede temizleyebilme özelliğiyle örnek alma sırasında oluşabilecek virüs bulaşma olasılığından neredeyse tamamen kurtulmuş olduklarını belirten Akgün, "Benzerlerinden önemli farkları olan bu istasyonla ilgili patent başvuru sürecimiz devam ediyor. İhtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesi için tüm bilgi birikimimizi hiçbir karşılık beklemeden paylaşmaya hazırız. İnsanlığın bu salgından bir an önce kurtulması için üniversite olarak seferber olduk." değerlendirmesini yaptı.

Sağlıkçı ve hasta temas etmeden işlem tamamlanabiliyor

Açıklamada, istasyonun nasıl çalıştığına dair şu bilgiler verildi:

"İstasyon hastalardan numune alınırken, hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanılıyor. Hasta veya virüsün bulaştığı şüphesi olan kişi, iki yanı camla kaplı şeffaf istasyon içine giriyor. Sağlık personeli numune alma işleminin yapılabilmesi için tasarlanan dışarıdan istasyon içine uzanan sabit eldivenleri giyiyor ve içeride bulunan kutudan malzemeyi alıp paketinden çıkartıyor. Sağlık personeli, hastadan numuneyi aldıktan sonra steril bir şekilde özel kabına koyuyor. Sağlıkçı ve hasta temas etmeden işlem tamamlanıyor.

İstasyon sağlık çalışanlarının güvenli ortamda çalışmasını sağlaması kadar, test yapılan kişileri de virüsten koruyor. Numune alındıktan sonra sağlık çalışanı, istasyondaki sterilizasyon butonuna basarak morötesi ışın lambalarıyla negatif basınç sistemini çalıştırıyor. İstasyon içinde kalması muhtemel virüsleri ortadan kaldıracak sterilizasyon 1-2 dakika içinde sağlanıyor. Sıradaki hasta virüsten tamamen temizlenen istasyona giriyor."