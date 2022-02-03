Üye Girişi
Türk bilim insanları lityum-iyon pillerin performansını 5 kat arttırdı - Son Dakika

Türk bilim insanları lityum-iyon pillerin performansını 5 kat arttırdı

03.02.2022 10:58

İnönü Üniversitesinde bilim insanları yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından lityum-iyon pillerin performansını 5 kat arttıran karbon kaynaklı malzeme üretti.

İnönü Üniversitesinde bilim insanları yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından lityum-iyon pillerin performansını 5 kat arttıran karbon kaynaklı malzeme üretti.

Malatya'da bir grup akademisyen, 10 farklı türden ürettikleri karbon kaynaklı malzemeyle lityum-iyon pillerin performansını arttırmak amacıyla deneyler yaptı. Araştırma neticesinde akademisyenler, bu pillerin performansını arttıran iki farklı bileşik üretmeyi başardı.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yaşar, AA muhabirine, lityum-iyon bataryaların elektronik cihazların önemli bir parçası olduğunu, bunların elektrikli otomobillerle daha da fazla gündemde olduğunu söyledi.

Birçok ülkenin lityum-iyon batarya üretimi için yatırıma yöneldiğini, kendilerinin de bu yönde çalışma yaptıklarını belirten Yaşar, bu kapsamda bir süredir "Karbon Destekli ve Porlu Yapıya Sahip Malzemelerden Süperkapasitör ve Elektrot Malzemelerin Üretilmesi ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi" projesi üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Fizik Bölümünden Doç. Dr. Emine Altın ve Dr. Nesrin Buğday ile yaklaşık 1 yıldır çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yaşar, "10 farklı türde karbon kaynaklı malzeme ürettik. Yaptığımız testlerde 2 malzemenin grafite göre yaklaşık 5 kat üstün performans sağladığını gözlemledik. Ürettiğimiz malzemeleri CR 2032 tipi pillerde denedik ve oldukça yüksek kararlılıkla beraber çok güçlü bir elektriksel iletkenlik elde ettik." diye konuştu.

Prof. Dr. Yaşar, maliyetleri de düşürmeye çalıştıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz malzeme, atmosferik şartlarda yaklaşık 250 çevrimde (doldur- boşalt) stabil özellik sergilemekte. Şu ana kadar 250 çevrim ölçtük. Sonuç olarak elde ettiğimiz malzeme ticari olarak üretilen, pillerde kullanılan grafit malzemesinden pek çok yönden oldukça üstün özelliklere ve elektriksel iletkenliğe sahip. Bu bizi heyecanlandırıyor. Geliştirdiğimiz malzemeyi grafitle beraber kombinasyonları deneyerek, üretim maliyetlerini düşürmeye çalışacağız. Tek başına veya grafitle beraber pillerde kullanarak ileride çok yüksek güç ihtiyacı olan alanlarda kullanılacak pillerde bu malzemeyi kullanmayı hedeflemekteyiz."

"Ucuz, etkili ve kararlı piller üretmek istiyoruz"

Çalışma neticesinde yeni tür anot elektrot malzemelerini sentezlediklerini ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Ticari olarak kullanılan grafit anot malzemesinden kapasite olarak yaklaşık 5 kat daha iyi bir sonuç elde ettik. Grafit anot malzemesinin kapasitesi yaklaşık 240 miliamper saat/gram iken bizim ürettiğimiz malzemeden elde ettiğimiz sonuç yaklaşık 1200 miliamper saat/gram. Bu çalışmamız üniversitemizin destekleriyle patent kurulundan geçti, ulusal ve uluslararası patent için girişimlere başladık. Çalışmamızla ticari pillerin güç yoğunluğunu arttırarak, daha ucuz, etkili ve kararlı piller üretmek istiyoruz."

YORUMLAR
500

Araştırma, Edebiyat, Malatya, Karbon, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türk bilim insanları lityum-iyon pillerin performansını 5 kat arttırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Türk bilim insanları lityum-iyon pillerin performansını 5 kat arttırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement