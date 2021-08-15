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Türk bilim insanlarına Pakistan devlet ödülü verildi - Son Dakika

Türk bilim insanlarına Pakistan devlet ödülü verildi

15.08.2021 14:29
Türk bilim insanlarına Pakistan devlet ödülü verildi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Soydan ve Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Soydan ve Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Pakistan'a hizmetleri nedeniyle Sitara-i-Quaid-i-Azam, Sitara-i-Imtiaz devlet nişanlarına layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen törende Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkesine olağanüstü hizmetleri için Türk bilim insanları Soydan ve Kılıç'a teşekkür ederek ödüllerini takdim etti.

Sitara-i-Quaid-i-Azam ödülüne layık görülen Prof. Dr. Celal Soydan, AA muhabirine ödülle ilgili duygularını anlattı.

Cumhurbaşkanı Alvi'nin elinden ödül almaktan büyük gurur duyduğunu belirten Soydan, "Pakistan ve Urdu diline yaptığımız hizmetlerden dolayı bu ödüle layık görüldük. Bu son derece gurur verici bir olay, özellikle Cumhurbaşkanı Alvi'nin ödülü bizzat takdim etmesi çok onur verici. 30 yıldır Türkiye-Pakistan dostluğunu ve Urdu Dili ile ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum ve bu çalışmalardan dolayı da bu ödüle layık görüldüğüm için mutluyum." dedi.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Kılıç da Pakistan'da aldığı eğitimin ve tecrübelerin hayatında çok büyük etkisi olduğunu söyledi.

Pakistan hükümetinin, hizmetleri nedeniyle kendisini Sitara-i-Imtiaz ödülüne layık gördüğünü, bunun da son derece mutluluk verici olduğunu vurgulayan Kılıç, "İnşallah Pakistan ve Türkiye dostluğu ilelebet devam eder. Bu ilişkilere bir katkımız olmuşsa bundan da büyük gurur duyarım. Cumhurbaşkanı tarafından bu ödüle layık görülmek ve onun elinden bu ödülü almak mutluluk verici." diye konuştu.

Prof. Soydan ve Dr. Kılıç kimdir?

Prof. Dr. Celal Soydan, yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de Urdu Dili ve Edebiyatı araştırmaları yapıyor. 20 kitabı bulunan Soydan, Urduca ve Türkçe çeşitli ulusal ve uluslararası dergide çok sayıda makale yayımladı. Soydan, Muhammed İkbal'in çok sayıda klasik eserini Türkçeye kazandırdı.

Soydan'ın çalışmaları arasında Mirza Asadullah Khan Ghalib, Abdul Haleem Sharar, Mustansar Hussain Tarar, N.M. Rashid, Shibli Naumani ve Faiz Ahmad Faiz'in eserlerinin tercümesi ve yorumları da bulunuyor.

Urduca-Türkçe ve Türkçe-Urduca sözlük yazarı Soydan, Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihi, edebi ve kültürel ilişkileri geliştiren çalışmalarda da bulundu.

Dr. Selami Kılıç, tıp eğitimini Quaid-e-Azam Medical College Bahawalpur'da tamamladı.

Kılıç, Pakistan'da 2005'te meydana gelen büyük depremde Türkiye'nin arama-kurtarma ekibiyle yardıma gitti.

Pakistan'daki 2010 sel felaketinden sonra Kılıç, Dera Murad Jamali'de seyyar hastane kurulmasına yardım etti. Sindh ve Belucistan eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde hasar ve ihtiyaç değerlendirme etütleri yapan Kılıç, Muzaffargarh kentindeki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin kurulmasında aktif rol aldı.

Kılıç, Pakistan'da Pencap Erken Uyarı ve Tepki Sisteminin kurulması, eczacılık analizlerinde görev alan sağlık personelinin eğitimi, hastane otomasyon programları, ilaç takip ve tarama sistemi ve sağlık sektörüyle alakalı birçok reform çalışmasına katkıda bulundu.

İstanbul, Pakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanlarına Pakistan devlet ödülü verildi - Son Dakika


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