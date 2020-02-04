Türk bilim insanlarından cep telefonuna deprem erken uyarı sistemi - Son Dakika

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Türk bilim insanlarından cep telefonuna deprem erken uyarı sistemi
7 saat önce
TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN CEP TELEFONUNA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ (2)
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN CEP TELEFONUNA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ (2)
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