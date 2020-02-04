Türk bilim insanlarından cep telefonuna deprem erken uyarı sistemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk bilim insanlarından cep telefonuna deprem erken uyarı sistemi - Son Dakika

Türk bilim insanlarından cep telefonuna deprem erken uyarı sistemi

7 saat önce

TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN CEP TELEFONUNA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ (2)

TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN CEP TELEFONUNA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ (2)

Türk bilim insanlarından cep telefonuna deprem erken uyarı sistemi

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
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