Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor - Son Dakika

Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor

03.01.2021 09:31

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve gebelik testine benzeyen kit sayesinde artık evde idrarla koronavirüs testi yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen test, virüsü 15 saniyede yüzde 96 güvenilirlikle teşhis ediyor.

Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisinde önemli bir çalışmaya imza atarak, yerli ve milli imkânlarla ağızdan ve burundan sürüntü almadan, idrardan alınan örnek ile koronavirüsü teşhis eden bir tanı kiti geliştirdi. Hamilelik testlerine benzer bir şekilde çalışan tanı kiti, virüsü 15 saniyede yüzde 96 güvenilirlikle teşhis ediyor. Hastanın virüs yükünün seviyesini tespit edebilen tanı kiti ile hastanın klinik seyri takip edilebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN RUHSATLANDIRILDI

Uzman Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, geliştirdikleri Kovid-19 Tarama Test Kiti "Foaming Test"ini şöyle anlattı: "Testimiz onay aldı. Sağlık Bakanlığı'nca da ruhsatlandırıldı. İlk etapta 160 hasta üzerinde test yapıldı. Hastanede yapılmış test sayısı 5 binin üzerinde. Sonuç olarak bir ürün haline getirdik. Bizim burada baktığımız, idrardaki canlı ya da cansız virüs değil, esasında virüsün kendine ait yapıların idrarla çıkıp çıkmadığı. Yani vücudunuza ne kadar virüs girerse ona ait aminoasit yapılar o kadar çok idrarda çıkar ve reaktanımız bu yapılarla birlikte reaksiyona girerek belli bir köpük oluşturur. Bu köpüğü tüpün üzerindeki renk skalasına göre değerlendirip hastanın virüs yükünü tespit ediyoruz. Yani senin vücudunda virüs yükü var, virüs yükün az veya çok fazla diyebiliyoruz. Onun dışında testin diğer avantajı da testin yüzde 96 gibi yüksek oranda doğruluk payı var. Testin kullanımı çok kolay. Yaklaşık 15 saniyede sonuç veriyor. Türkiye'de böbrek rahatsızlığı olup olmadığını bu testle de tarayabiliriz."

"DÜNYANIN HER YERİNE BU TESTİ GÖNDEREBİLİYORUZ"

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Dr. İhsan Şahin ise "Bir insan evinde rahatlıkla tek başına kendine uygulayabilir. Testin ekonomik maliyeti oldukça uygun. Diğer testlerde koronavirüs var ya da yok sonucu alıyorsunuz, oysa bu testte 'Kovid var yok'un yanında vücuttaki enfeksiyon miktarını ve klinik seyri tespit edebiliyorsunuz. Bu test bu ülkenin bilim insanları tarafından bulunan ve bu ülkenin teknolojisi ile üretilen bir test. Testi Ankara'da TTT World Medikal Üretim Tesisleri'nde üretiyoruz. Dünyanın her yerine biz bu testi gönderebiliyoruz. Brezilya'dan Portekiz'e kadar, Polonya'dan Almanya'ya kadar, Afrika ile Orta Asya ülkelerine kadar bu testi bir kez deneyen ülkeler talep ediyorlar. Biz şu anda testi yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlük 150 bin üretim kapasitemiz var, bunu 300 bine çıkaracağız" dedi.

Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor

Sağlık Bakanlığı, Gebelik, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor - Son Dakika


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