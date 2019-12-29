Türk bilim insanlarının adı diş hekimliği literatürüne girdi - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Türk bilim insanlarının adı diş hekimliği literatürüne girdi - Son Dakika

Türk bilim insanlarının adı diş hekimliği literatürüne girdi

6 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden ile 4. sınıf öğrencisi Mehmet Baysal'ın geliştirdiği, travmatik dental yaralanmalarda tedaviyi yönlendiren bilgilerin kaydedildiği indeksin, "Eden Baysal Dental Travma İndeksi" adıyla literatüre girdiği bildirildi.

Türk bilim insanlarının adı diş hekimliği literatürüne girdi, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden ile 4. sınıf öğrencisi Mehmet Baysal'ın geliştirdiği, travmatik dental yaralanmalarda tedaviyi yönlendiren bilgilerin kaydedildiği indeksin, "Eden Baysal Dental Travma İndeksi" adıyla literatüre girdiği bildirildi.

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, diş hekimliğinin nadir acil durumlarından travmatik dental yaralanma vakalarının çocuk diş hekimleri, cerrahlar, endodontistler gibi pek çok uzmanlık dalından hekimlerin mutlaka öğrenmesi gereken temel konulardan olduğu belirtildi.

Literatürde bugüne kadar çeşitli şekillerde sınıflamalar yapılmış olmasına rağmen tedaviyi yönlendiren bilgilerin kaydedildiği bir indeksin bulunmadığı aktarılan açıklamada, Prof. Dr. Ece Eden ile öğrencisi Mehmet Baysal'ın hazırladığı "Eden Baysal Dental Travma İndeksi"nin Uluslararası Dental Travmatoloji Dergisi'nde yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eden, geliştirdikleri indeksin en önemli özelliğinin travma sonrası diş sert ve yumuşak dokularındaki birden fazla dokuyu ilgilendiren hasarın kaydına olanak sağlaması olduğunu belirtirken, "Ayrıca tedavi planlamasında son derece etkili olan dişin gelişim durumunun da kaydı yapılıyor. Buna ek olarak çevre dokulardaki kemik hasarı da kaydediliyor. İndeks sayesinde tedavi planlaması bu faktörlerin değerlendirilmesiyle kolaylıkla oluşturulmuş oluyor. İndeks, pek çok karmaşık bilginin standart şekilde kaydının yapılmasını sağlayarak, klinisyenlerin çok kolay şekilde tedavi planlamasını yapmasına olanak sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Prof. Dr. Eden ile öğrencisi Baysal'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ege Üniversitesi, Mehmet Baysal, Ege, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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