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Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı - Son Dakika

Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı

19.11.2021 10:09

Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, tasarladıkları ve patentini aldıkları buluşun hasta uygulamalarındaki ilk sonuçlarında, işitme cihazlarında verimliliği yüzde 15 artırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, tasarladıkları ve patentini aldıkları buluşun hasta uygulamalarındaki ilk sonuçlarında, işitme cihazlarında verimliliği yüzde 15 artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Uzun, merkezin müdür yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Bulut, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ataş ve Dr. Öğretim Üyesi Eyyüp Kara ile işitme problemi olan hastalara yönelik "Koklear İmplantta Spatial Seçiciliği ve Konuşmayı Ayırt Etmeyi Artırmak İçin Yeni Bir Elektrod Frekans Kodlama Yöntemi" çalışmasını gerçekleştirdi.

Türk bilim insanlarının başarılı çalışması Avustralya Patent Enstitüsünden 2021 yılı başında uluslararası patent aldı.

Prof. Dr. Uzun, AA muhabirine, işitmede mevcut yardımcı protezlerin verimliliğinin istenen düzeyde olmamasından yola çıkarak iç kulakta farklı frekanslara sahip seslerin birbirinden ayırt edilmesini yeni bir mekanizma ile açıkladıklarını belirtti.

Uzun, buluşun, mevcut teknolojilerdeki temel çalışma prensibini ve buna bağlı olarak yazılımsal algoritmayı ve donanımı değiştirdiğine dikkati çekti.

Etik kurul onaylarının alınmasının ardından buluşun hastalarda denenmeye başlandığını ve sevindirici sonuçlar alındığını anlatan Uzun, şöyle devam etti:

"Biyonik kulak kullanan hastalar gürültülü ortamda işitmede, konuşulanları ayırt etmede biraz zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle verimliliği artırmak gerekiyordu. Bizim daha önce yaptığımız çalışmalara dayanarak bulduğumuz mekanizma şu anda mevcut mekanizmalardan çok farklı bir çalışma. Bunun üzerine kurguladığımız ve patentini aldığımız bu işlevi etik kurulun onaylarından sonra hastalar üzerinde denemeye başladık. En son aldığımız erken verilere göre oldukça olumlu ve yüz güldürücü sonuçlar elde ettik. İlk veriler mevcut verimliliği yüzde 15 daha artırdığı yönünde."

Prof. Dr. Uzun, ilk verilerde elde edilen başarının umut verici olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tabii bu eski sisteme göre kurgulanıp, programlanıp kullanan hastalarda yapılan bir çalışma. Bizim proglamamız üzerine 3 hafta sonraki verilere dayanan bir sonuç. Başlangıçtan itibaren yeni programlama yöntemimize göre uygulanırsa çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. O yüzden şu anda çok mutluyuz, çok umut verici sonuçlar aldık. Bu implantların kullanımına başlandığında beyinde bir alışma süreci meydana geliyor. Bu süreci eski yönteme göre alışmış kişilerde yüzde 15 başarıyı almak bile büyük bir başarı. Baştan itibaren yeni programlamaya göre alınmış olsa beyin ona daha da alışacak ve bu iyileşme oranı daha da yükselecek diye öngörüyoruz. Şu anki verilerimiz de bunu destekliyor."

Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı
Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı
Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı
Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı

İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Cem Uzun, Türk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı - Son Dakika
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