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Türk bilim insanlarının çalışması, ABD merkezli dergide yayımlandı - Son Dakika

Türk bilim insanlarının çalışması, ABD merkezli dergide yayımlandı

29.01.2022 11:57

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalında görevli doktorların Multisistem Inflamatuar Sendromu-Çocuk (MIS-C) hastalığı hakkında yaptıkları bilimsel çalışma ABD merkezli tıp dergisi The American Journal of Dermatopathology'de yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalında görevli doktorların Multisistem Inflamatuar Sendromu-Çocuk (MIS-C) hastalığı hakkında yaptıkları bilimsel çalışma ABD merkezli tıp dergisi The American Journal of Dermatopathology'de yer aldı.

PAÜ Hastaneleri öğretim üyeleri Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Prof. Dr. Neşe Çallı Demirkan, Prof. Dr. Dolunay Gürses, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Çomut ve Dr. Öğretim Üyesi Münevver Yılmaz yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan çocuklarda ortaya çıkan ve kötü sonuçlara kadar gidebilen MIS-C hastalığına ilişkin bilimsel çalışma gerçekleştirdi.

Bilim insanları, Aralık 2020 ile Şubat 2021 arasında MIS-C tanısı konan 57 hastadan 17'sinden deri biyopsisi alarak mikroskobik deri incelemesi yaptı ve laboratuvar bulgularını değerlendirildi.

Alınan cilt örnekleri inceleyen uzmanlar Kovid-19 virüsüne maruz kalan çocuklarda daha sonra ortaya çıkan MIS-C hastalığına dair önemli tespitler ortaya çıkarttı.

Araştırmaya dahil edilen çocuk hastaların yüzde 30'unun vücudunda deri döküntüsü ve bölgesel cilt değişimlerinin 7 ila 32 gün sürdüğü belirlendi.

MIS-C hastalığının kalbin kasılma gücünde azalmaya, kalp damarlarında genişlemeye, kalp kapaklarında kaçağa neden olduğu ve erken yaşta kalp hastalığı için risk oluşturduğunu tespit edildi.

Araştırmada, MIS-C hastalığında cilt bulgularının hastalığın ciddiyeti konusunda ipucu verdiği, ayrıca bu virüsün vücutta sessiz halde bekleyen uçuk gibi diğer virüsleri de aktif hale getirebildiğini gözlemleyerek elde ettiği sonuçların Kovid-19 virüsü ile ilişkili yeni hastalıkların anlaşılmasında yol gösterici olacağı ortaya çıkarıldı.

Çalışmanın detayları The American Journal of Dermatopathology dergisinin ocak sayısında yayımlandı.

"Ağır vakalar ölümcül olabiliyor"

PAÜ Başhekimi ve Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Yüksel AA muhabirine, Kovid-19 geçirmiş çocuklarda ortaya çıkan MIS-C hastalığının erken tedavi edilmediği takdirde ağır sonuçları olabileceğini söyledi.

Hastalık konusunda araştırmaların devam ettiğini aktaran Yüksel, şöyle dedi:

"Koronavirüs yetişkinlerde daha ağır çocuklarda daha hafif seyretti. Ancak virüsü aldığı klinik ortamında belli olsun ya da olmasın bazı çocuklar bu virüsü aldıktan sonra MIS-C hastalığına yakalanıyor. MIS-C birden fazla organı tutan iltihap hastalığı. Burada en çok sevdiği organlar kalp, bağırsak, böbrek ve cilt. Küçük damarlarda pıhtılaşmalar yapıyor. Kalp damarlarında bozulmalar yapıyor. Kalbin zarını bozarak sıvı toplanmasına neden oluyor. Özellikle MIS-C hastalarında koronavirüsün en ağır sonuçlarını görebiliyoruz."

Hastalığın çocukların neredeyse yarısında ortaya çıkabildiğini gözlemlediklerini belirten Yüksel, şöyle devam etti:

"Hastalık kimi çocuklarda hafif kiminde ağır seyredebiliyor. Ağır vakalar ölümcül olabiliyor. Bizim yaptığımız çalışmada cilt bulgularıyla gelen hastalardan aldığımız küçük parçaları incelediğimizde iki şey bulduk. Bazı noktalar hastalığın gidişatıyla ilgili önemli veriler veriyor. Elimizi belki daha çabuk tutma anlamında yol gösteriyor. Diğer bulgu ise vücutta saklanmış virüslerin aktive olmasını sağlıyor."

" 'Döküntü' deyip geçmeyin"

Hastalık tespit edilen çocuklarda ilk bakışta kızıl ateş hastalığına benzer semptomlar görüldüğünü aktaran Yüksel, şöyle dedi:

"Eğer çocuğunuzda ateş, döküntü gibi belirtiler varsa koronavirüslü biriyle temas etsin etmesin ya da Kovid-19 geçirdiğini bilin ya da bilmeyin mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Çocuklarda 1-17 yaş arasında görüyoruz ve biz bugüne kadar 100 hasta tedavi ettik. Bunların yarısında ciddi cilt bulguları vardı. Hastalık özellikle büyük yaş grubunda daha ağır seyrediyor ve yoğun bakıma yatırıyor. Özellikle hastanede antibiyotik dışında ciddi ilaçlarla tedavi ediliyor bu hastalar. Döküntü deyip geçmemek lazım, ateş de söz konusuysa mutlaka çocuk sağlığı hastalıkları olan bir merkeze başvurmaları gerekiyor."

Türk bilim insanlarının çalışması, ABD merkezli dergide yayımlandı
Türk bilim insanlarının çalışması, ABD merkezli dergide yayımlandı
Türk bilim insanlarının çalışması, ABD merkezli dergide yayımlandı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Çocuk, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanlarının çalışması, ABD merkezli dergide yayımlandı - Son Dakika


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