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Son Dakika Güncel Türk bilim insanlarının 'Terörizme Karşı Savunma' projesine NATO'dan destek - Son Dakika

Türk bilim insanlarının "Terörizme Karşı Savunma" projesine NATO'dan destek

6 saat önce

Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) bilim insanlarının "Terörizme Karşı Savunma Projesi" NATO tarafından destek gördü.

Türk bilim insanlarının

Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) bilim insanlarının "Terörizme Karşı Savunma Projesi" NATO tarafından destek gördü.


ÇÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil'in yönetici olduğu uluslararası NATO SPS projesi üç yıllık süre için desteklendi.


NATO'nun Barış ve Güvenlik için Bilim Programı olan SPS (Science for Peace and Security Programme) ile ileri teknolojiler, terörle mücadele, kimyasal-biyolojik-radyolojik ve nükleer (CBRN) ajanlara karşı korunma konularıyla ilgili projeler destekleniyor. Bu program çerçevesinde ÇÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil'in yürütücülüğünü yaptığı bir kimyasal-biyolojik-radyolojik ve nükleer ajanlarına karşı savunma projesi olan radyolojik terörizme karşı dozimetre geliştirilmesi projesi 500 bin euroluk destek buldu.


Bu projenin toplam uluslararası çalışma grubu sayısının 8 olarak açıklandığını, bu grupların NATO ülkelerine ( Türkiye, ABD, Polonya) ve NATO ortak ülkelerine ( İsrail, Azerbaycan, Yeni Zelanda) ait enstitüler olduğunu belirten Prof. Dr. Yeğingil, Türkiye'den Çukurova Üniversitesi'nin 13 araştırmacı ile bu projenin yürütücülüğünü üstlendiğini kaydetti.


Prof. Dr. Yeğingil, projenin ana amacını da şöyle açıkladı:


"Radyoaktif maddelerin kullanıldığı beklenmedik bir terörist saldırı karşısında halkın önceden üzerlerinde taşıyabileceği özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanmış dozimetreleri geliştirmek ve bu dozimetreler sayesinde, saldırı sırasında kişinin maruz kaldığı dozu belirlemek; aynı zamanda radyoaktivitenin cinsine karar vermek. Böylece beklenmedik bir felaket sırasında hastanelerdeki triaja yardımcı olmaktır." - ADANA

Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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