Türk Bilim Kadını Özkan'a Çevre Ödülü Verildi

Türk bilim kadını Profesör Doktor Mihri Özkan'a çevre dostu yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalardan ötürü ABD'nin Los Angeles şehrinde ödül verildi.

Türk bilim kadını Profesör Doktor Mihri Özkan'a çevre dostu yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalardan ötürü ABD'nin Los Angeles şehrinde ödül verildi.



Her yıl düzenlenen ve alanlarında olağanüstü başarı göstermiş 5 bilim insanına verilen Humanitarian Star Awards (İnsanlık Yıldızı Ödülleri) sahipleri buldu. Düzenlenen ödül töreninde California Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Mihri Özkan'a çevresel geliştirme alanında yaptığı çalışmalardan dolayı ödül verildi. California Üniversitesinde "Çevre Şampiyonu" ödülü de alan Özkan'ı bu gecede ödüle taşıyan başarısı yenilenebilir enerji ve lityum pil teknolojisine getirdiği yenilikler oldu. Özkan, ödülü alırken yaptığı konuşmada çeşitli mantar türleri dahil birçok bitkisel kaynağı kullanarak geliştirdikleri pili "Üretimi var olan teknolojilerden yüzde 30 daha ucuz ve piyasadaki en başarılı lityum pil kabul edilen Tesla araçlarının kullandığı pilden iki kat etkili" ifadeleriyle tanıttı.



Özkan günümüz çevre kirliliği ve küresel ısınma problemlerinin insanoğlundan kaynaklandığını açıklayarak bu alanda yapılan çalışmaların hayati önemi olduğunu ifade etti.



Ödül töreninin ardında İHA'ya açıklama yapan Özkan, "Ödülü alma sebebim temiz çevre teknolojileri konusunda yaptığımız çalışmalar ile geliştirdiğimiz lityum ion bataryaların elektrikli araçlara adaptasyonu çalışmalarımız" dedi. Çalışmanın daha önce başka ödüller de aldığını ifade eden Özkan "Bu ödülü de onların üzerine ekledik" diyerek ödüle layık görenlere teşekkür etti.



Mihri Özkan'ın yayınladığı 300'den fazla bilimsel makalesi, 69 buluşu ve 79 patenti bulunuyor. Özkan Mühendislik Bilimi alanında Ulusal Madalya sahibi, Mühendislik Ödülü, Mühendis Eğitimci, Genç Araştırmacı ve Gelişen Alim ödüllerinin de sahibi.



Humanitarian Star Ödüllerinde, bilim ve teknoloji alanında sıra dışı başarı ödülü olan Helios Ödülü'nü Citizendium açık kaynak kodlu çevrimiçi ansiklopedi çalışmasıyla Wikipedia'nın kurucularından olan Dr. Lawrence Sanger alırken, Sağlık ve Medikal Ödülü'nü küresel nükleik asit alanında yaptığı çalışmalar ile Dr. Chad A. Mirkin, Doğal Felaket Yardımı Ödülü'nü doğal felaket geçiren bölgelerde yaptığı güneş enerjili ve kendi kendine yetebilen kütüphane, alışveriş merkezi çalışmaları ile Maria Gabriela Velasco ve Bilgi Paylaşım Ödülü'nü ALS ve benzer nörolojik hastaların iletişim kurmasını sağlayan çalışması ile Dr. James Marggraff aldı. - LOS ANGELES

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