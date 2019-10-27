Türk bilim kadını Paris'te anıldı

Bu yıl 24 Haziran'da hayatını kaybeden, Türkiye'nin ilk pediatrik onkoloji bölümünü kuran ve çocuk kanserleri konusundaki çalışmaları nedeniyle ödülü bulunan Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar, Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği tarafından Paris'te anıldı.

Merkezi Fransa'da bulunan Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği tarafından Paris'te düzenlenen Uluslararası Pediatrik Onkoloji Toplantısı'nda Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk bilim kadınları üzerine çeşitli kitaplar yazan ve 2009 yılında Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar hakkında bildiri sunmuş olan Doç. Dr. Günseli Naymansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra aynı üniversitede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kürsüsünde ihtisas yapan Çavdar'ın 1958 yılında Washington Üniversitesi St. Louis Çocuk Hastanesi Klinik Hematoloji-Onkoloji Bölümü'nde yan dal uzmanlığı eğitimi aldığını kaydetti.

Çavdar'ın söz konusu hastanede Fulbright Bursu ile araştırmacı olarak çalıştığını ifade eden Naymansoy, şöyle konuştu:

"1961 yılında Amerikan Pediatri Akademisi'nde Board Sertifikası sınavını kazanarak ABD'deki diğer önemli pediatrik onkoloji merkezlerinde ve 1969 yılında NATO bursu ile Montreal McGill Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Departmanı'nda misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1998 yılında Ankara Üniversitesinde, X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, emekli olması nedeniyle, Çavdar onuruna düzenlenmiştir.

1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) kuruluşunda görev alarak seçimle gelen ilk başkanı olmuş, iki dönem yürüttüğü görevi sırasında ülkemizde bilim geleneğinin gelişmesi için çaba göstermiştir. O tarihte Avrupa Bilim Akademilerinde ilk kez başkan olan kadın olmuştur. 2007 yılında kendisine Pasteur Enstitüsü'nde kurulu olan Uluslararası Kanser Tedavi ve Araştırma Kurumu tarafından, kanser alanındaki katkıları ve özellikle çocuk kanserleri disiplinini Türkiye'de kurması nedeniyle uluslararası onkoloji ödüllerinden biri verilmiştir."

Naymansoy, Çavdar'ın dünya çapında öğrenciler yetiştirmiş son derece iyi bir hekim ve bilim insanı olmasının dışında Türk kadınını en iyi şekilde temsil ettiğini sözlerine ekledi.