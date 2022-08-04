Kron, Bilişim 500'de veri güvenliği alanında üst üste üçüncü kez birinci - Son Dakika
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Kron, Bilişim 500'de veri güvenliği alanında üst üste üçüncü kez birinci

04.08.2022 10:59
Kron, Bilişim 500'de veri güvenliği alanında üst üste üçüncü kez birinci

Türk bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibarıyla sıralayan Bilişim 500'de Kron, "Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri" ana kategorisi, "Veri Güvenliği Yazılım" kategorisinde üst üste üçüncü kez birinciliği kazandı.

Türk bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibarıyla sıralayan Bilişim 500'de Kron, "Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri" ana kategorisi, "Veri Güvenliği Yazılım" kategorisinde üst üste üçüncü kez birinciliği kazandı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, Kron, Bilişim 500 Plus kategorileri arasında yer alan yazılım ihracatı gelirlerine göre sıralanan ilk 15 şirketten biri oldu. Gartner, Forrester, KuppingerCole ve Omdia gibi dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinin raporlarına göre global çapta en gelişmiş Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümleri üreten şirketler arasında gösterilen Kron, Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya siber güvenlik ürünleri ihraç ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Mete Sansal, "Bilişim sektörünün nabzını yakından tutan Bilişim 500 araştırması kapsamında verilen ödüllerde Türkiye Merkezli Üretici, Veri Güvenliği Yazılımı kategorisinde 3 yıl üst üste birincilik elde etmemiz, bizim her geçen gün hedeflerimize kararlılıkla yürümemizin sektör tarafından da takdir edilmesidir. Bu araştırma sonuçları, Kron'un global çapta, dünyanın alanında lider şirketleri tarafından da tercih edilen siber güvenlik çözümlerinin operasyon kabiliyetini, yenilikçi ve gelişmiş yönleriyle tercih sebebi olduğunun da bir göstergesidir. Kron, bu başarıları sadece ulusal çapta kazanmadı, yazılım ihracatı gelirini de sürekli artırarak Türkiye'ye döviz kazandıran küresel bir oyuncu konumuna dönüştü. Yaptığımız çalışmaların ödüllerle taçlandırılması ülkemiz açısından da sevindirici noktadır." ifadelerini kullandı.

Türk bilişim sektörünün en büyükleri yer alıyor

Açıklamaya göre, BThaber Şirketler Grubu tarafından Türkiye'nin bilişim alanında gelişmesine katkı sunan teknoloji şirketlerinin dahil olduğu "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500" araştırmasının sonuçları bu yıl 23'üncü kez açıklandı.

Türk bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibariyle sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen çalışma, kamu ve özel sektör tarafından yakından takip ediliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kron, Bilişim 500'de veri güvenliği alanında üst üste üçüncü kez birinci - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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