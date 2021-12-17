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Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk çocuk çağındaki obeziteye dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk çocuk çağındaki obeziteye dikkati çekti Açıklaması

17.12.2021 13:41
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk çocuk çağındaki obeziteye dikkati çekti Açıklaması

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de obezitenin her yıl yüzde 8 artış gösterdiğini belirterek, "Çocuk çağındaki obezite ile mücadele etmek isteniyorsa okul kantinlerinde 'okul gıdası' logolu ürünlerin satışına dair düzenleme bir an evvel uygulamaya konulmalı." dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de obezitenin her yıl yüzde 8 artış gösterdiğini belirterek, "Çocuk çağındaki obezite ile mücadele etmek isteniyorsa okul kantinlerinde 'okul gıdası' logolu ürünlerin satışına dair düzenleme bir an evvel uygulamaya konulmalı." dedi.

Erk, Türk Böbrek Vakfı ve Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Mayıs İlkokulunda düzenlenen "Sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileri" eğitiminde AA muhabirine, 84 milyon nüfusun yaklaşık 3 milyonunun üçüncü derecede obez olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sağlıklı beslenme konusunda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine eğitimler verdiklerini belirten Erk, "Ne yazık ki obez nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı çocuk. Daha vahimi, yılda yüzde 8 artış görülüyor. Buna 'dur' demek gerekiyordu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 3 bakan bir araya geldi ve bir konuda anlaşma yaptı. O da okul gıdası logosu. Uygulamaya göre kantinlerde sadece bu logoya sahip ürünlerin satışı olacaktı, salgın nedeniyle iki yıl ertelendi."diye konuştu.

Uygulamanın 7 Eylül'de yürürlüğe girdiğini anlatan Erk, "Yürürlüğe girse de uygulama hala yok. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Çocuk çağındaki obezite ile mücadele etmek isteniyorsa okul kantinlerinde 'okul gıdası' logolu ürünlerin satışına dair düzenleme bir an evvel uygulamaya konulmalı." ifadesini kullandı.

Türk Böbrek Vakfı olarak 10 yıldır 7-12 yaş grubu öğrencilere böbrek sağlığını korumak için sağlıklı beslenme eğitimi verdiklerini dile getiren Erk, eğitimlerin 28'inci durağının Çorum olduğunu kaydetti.

Eğitimlerde öğrencilere sağlıklı beslenmede nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattıklarını aktaran Erk, şunları söyledi:

"Eğitimlerimizde böbrek sağlığını korumak açısından sağlıklı beslenme konusuna eğiliyoruz. Sağlıklı beslenme önemli bir konu ve bunun belli başlı paydaşları var. Bu paydaşların başında tuz geliyor. Türkiye'de tuz tüketimi, yetişkin başına günlük 18 gram civarındaydı. Sağlık Bakanlığının dirayetli tutumuyla 12 gram seviyesine ulaştık ancak Dünya Sağlık Örgütünün önerisi 6 gram. Bu seviyeye inmek için mücadele ediyoruz. Şeker tüketiminde 150 gram yetişkin başı günlük tüketimi 10 senede 10 gram düşürebildik, 50 grama kadar inmemiz lazım. Yani 13 küp şeker. Trans yağların, nişasta bazlı şekerin obeziteye etkilerini anlatıyoruz. Eğitimin 10 dakikasını da çocuklar için eğlence haline getiriyoruz."

Türk Böbrek Vakfı renal diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da eğitimde öğrencilere böbreğin insan yaşamı açısından önemli ve börek sağlığını etkileyen hususlar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Eğitime İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de katıldı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk çocuk çağındaki obeziteye dikkati çekti Açıklaması
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk çocuk çağındaki obeziteye dikkati çekti Açıklaması
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk çocuk çağındaki obeziteye dikkati çekti Açıklaması
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk çocuk çağındaki obeziteye dikkati çekti Açıklaması

Sağlıklı Beslenme, Türk Böbrek Vakfı, Obezite, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk çocuk çağındaki obeziteye dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika


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