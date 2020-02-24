Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk: "Günlük tuz tüketimini kişi başı 10 grama düşürdük" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk: 'Günlük tuz tüketimini kişi başı 10 grama düşürdük' - Son Dakika

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk: "Günlük tuz tüketimini kişi başı 10 grama düşürdük"

14 dakika önce

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de tuz tüketimini azaltmak için yapılan çalışmaların başarılı sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk:

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de tuz tüketimini azaltmak için yapılan çalışmaların başarılı sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Erk, "Sağlık elçisi" olmak için vakfa başvuran Şükrüpaşa İlkokulu öğrencilerinin rozetlerini takmak için Edirne'ye geldi.

Okuldaki törende konuşan Erk, öğrencileri tebrik etti, rozetlerini taktı.

Vakıf olarak sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlığını öğrencilere küçük yaşlardan itibaren öğretmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Erk, öğrencilerle birlikte velileri de bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

-Tuz tüketiminde hedef kişi başı 6 gram

Erk, sağlığa düşman olan tüm ürünlere karşı savaşlarının sürdüğünün altını çizdi.

Şeker, tuz ve una ek olarak beyaz kağıda sarılı zehir sigaraya karşı mücadelelerinin sürdüğünü ifade eden Erk, "Bu beyaz düşmanlara savaş açtık. Türkiye'de bundan 10 sene evveline kadar kişi başına yetişkin 18 gram tuz tüketimi vardı. Dünya şampiyonları arasına girebiliyorduk. Sağlık Bakanlığıyla iş birliği yaptık. 5 yıllık kampanyayla günlük tuz tüketimini kişi başı 10 grama düşürdük. Tuz tüketimi 5 yılda kişi başı 8 gram düşürüldü. Tuz kullanımında günlük hedef kişi başı 6 grama düşürmek."

Türkiye, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı
Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek Son dakika: İran'dan gelen Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle Mardin'de gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 17:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk: "Günlük tuz tüketimini kişi başı 10 grama düşürdük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]