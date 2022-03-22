Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı - Son Dakika
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Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı

22.03.2022 14:27
Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı

Türk Böbrek Vakfının (TBV) düzenlediği etkinlikte metroya giden vatandaşlara su dağıtılarak "Sağlık için su tüketin" çağrısı yapıldı.

Türk Böbrek Vakfının (TBV) düzenlediği etkinlikte metroya giden vatandaşlara su dağıtılarak "Sağlık için su tüketin" çağrısı yapıldı.

Vakıf üyeleri, "22 Mart Dünya Su Günü" için düzenlenen etkinlik kapsamında, Gayrettepe Metro İstasyonu gişelerinin önünde bir araya geldi. Etkinlikte, dev horoz kostümü giyen 2 kişi vatandaşlara su dağıttı.

"Güne bir bardak suyla başlayın" mesajının verildiği etkinliğe katılan TBV Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk, vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Erk, vakıf olarak böbrek sağlığı ile ilgili konuyu bu etkinlikle dile getirmeye çalıştıklarını belirterek "Su abıhayattır, susuz yaşam mümkün değildir. Kadın ve erkeklerde ve vücut kitle endeksine göre, muhtelif miktarda vücutta su bulunur. Bu 5 ile 7 kilo civarındadır. Yüzde 1-2-3 civarında su kaybında beyinden hemen sinyal gelir. Beyinden gelen sinyal iyi algılanmalı ve hemen su içmelisiniz. Altı kilo civarında olan vücuttaki suyun yüzde 10'unu veya 12'sini kaybetmeye başladığınız zaman ölüm vuku olur. Dolayısıyla su hayatın olmazsa olmazıdır." dedi.

İki dev horoz eşliğinde vatandaşlara su dağıttıklarını dile getiren Erk, her sabah horoz sesiyle uyandıktan sonra su içmenin öneminden bahsetti.

Erk, bilgisayar veya cep telefonu yerine horoz sesiyle uyanmanın başka olduğuna dikkati çekerek "Horoz sesiyle uyandığımız zaman o gecenin verdiği yorgunluk uykudaki metabolizmanın canlanması için ne lazım? Bir bardak su lazımdır. Yapacağımız ilk iş, sabah mümkün olduğu kadar ılık, sıcak olmasına gerek yok, su içmelisiniz." diye konuştu.

"Vücutta kifayetli miktarda su bulunması gerekir"

Yetişkin erkeklerin günde ortalama 2,5, kadınların ise 2 litre su içmesi gerektiğini vurgulayan Erk, "Biz yaşlılar suyu daha az içeriz, vücut su kaybeder ve bu durum demansa yol açar, alzaymırı tetikler. Mutlaka vücutta kifayetli miktarda su bulunması gerekir. Yaşlılara sahip çıkın ve mutlaka onlara su içmelerini telkin ediniz. Yaşlıların yanı başlarında ve yatak uçlarında mutlaka su olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı
Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı
Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı

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Dünya Su Günü, 22 Mart, Türk, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı - Son Dakika


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