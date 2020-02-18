Türk Böbrek Vakfı'nın "Sağlık Elçisi" olmak üzere gönüllü olan Sancaktepe Osmangazi İlkokulu'ndan 60 öğrencinin rozetleri törenle takıldı.

Törene, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in yanı sıra vakıf çalışanları, öğrenciler, veliler, okul yönetimi ve öğretmenler katıldı.

Vakfın ilk "Gönüllü Sağlık Elçileri"nin rozetlerini aldığı törende konuşan Erk, verilen eğitimlerde bu konuya özellikle ilgi duyan çocuklar olduğunu belirtti.

Erk, "Bu çocukları seçerek onların bizim Gönüllü Sağlık Elçilerimiz olmasını ve rozetlerini takarak toplum sağlığı yararına çalışmalarını sağlıyoruz. Anne babalarına bu rozetlerini göstererek 'Biz Türk Böbrek Vakfı'nın Gönüllü Sağlık Elçisi olduk' diyecekler ve bundan da gurur duyacaklar. Siz anne babalar ise elinizden geldiğince bu konuya desteklerinizi göstermelisiniz." diye konuştu.

Son yıllarda halk sağlığı ile birlikte sıkça gündeme gelen koruyucu hekimliğin, uzmanlar ve bilim insanları tarafından sağlıklı toplumlar için ilk adım olarak anıldığını dile getiren Erk, şunları kaydetti:

"Konu içinde hekimlik adı altında çok geniş alana yayılan farklı başlıklar olsa da temele inildiğinde sağlıklı ve dengeli beslenme ile kişisel temizlik ilk sıralarda yer alıyor. Türk Böbrek Vakfı, 2013 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği 'Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri' eğitimlerini, öğrencilerin gönüllülük duygusu ve konuya olan ilgileri ile birleştirip 'Gönüllü Sağlık Elçileri' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, vakfın verdiği eğitimler sonrasında çalışmalara gönül veren öğrenciler 'Gönüllü Sağlık Elçisi Andı'nı okuyarak rozetini takıp, sağlıklı bir toplum adına gerek okulunda gerekse aile ve sosyal çevresinde gerekli uyarıları ve özeni gösterecek."

Erk, Vakfın okullarda "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimlerinin, 7 yılda 250 binden fazla öğrenciye ulaştığını anlatarak, son yıllarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri kapsamında verilen "eğiticinin eğitimi" ile öğretmenlerin de çalışmaya dahil edildiğini ve ulaşılan öğrenci sayısının çok daha fazla olması için çalışmalarına ara vermeden devam edildiğini vurguladı.

Törende, rozetlerini alan çocuklara da başta böbrek sağlığı olmak üzere, sağlıklı yaşam üzerine çeşitli sorular soran Erk, daha sonra öğrencilere "Gönüllü Sağlık Elçisi Andı"nı okuttu.

Törende geçen yıl babasını kaybeden 4. sınıf öğrencisi Ayşe Ada Adıyaman da babasının organlarını bağışlamalarına ilişkin süreci katılımcılara anlattı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.