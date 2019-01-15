Son Dakika Haberleri: Türk Böbrek Vakfı'nın "Obezite ile Mücadele" Çalışmaları

Türk Böbrek Vakfı'nın "Obezite ile Mücadele" Çalışmaları

37 dakika önce

Türk Böbrek Vakfı'nın uzun zamandır sürdürdüğü "obezite ile mücadele" çalışmalarına destek veren sporcu Hasan Yalnızoğlu, doğru egzersiz çalışmaları videosu için profesyonel spor eğitmeni kimliğiyle kamera karşısına geçti.

Türk Böbrek Vakfı'nın
Türk Böbrek Vakfı'nın uzun zamandır sürdürdüğü "obezite ile mücadele" çalışmalarına destek veren sporcu Hasan Yalnızoğlu, doğru egzersiz çalışmaları videosu için profesyonel spor eğitmeni kimliğiyle kamera karşısına geçti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Yalnızoğlu "obezite ile mücadele" çalışmaları kapsamında ilkokullarda, ortaokullarda ve yetişkin eğitimlerinde gösterilmek üzere doğru egzersiz çalışmaları videosu çekti.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Yalnızoğlu'nun 4 yıldır vakfın tüm çalışmalarına destek verdiğini, İstanbul ve İstanbul dışındaki okul eğitimlerine katıldığını anlatırken, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz tüm okullarda çocuklar tarafından bir yıldız gibi karşılanıyor. Sporun önemi ve hayatımıza kattığı disiplini anlatması, büyük bir dikkatle dinleniyor. Bu nedenle yine diyabet ve obezite ile mücadelede sporun önemini anlatmak üzere yaptığımız video çalışmasında da gönüllü görev aldı. Toplum sağlığı için yaptığı katkılar son derece önemli."

Hasan Yalnızoğlu da çocuklar tarafından sevilmenin onur verici olduğunu belirterek, "Onların bu sevgisini doğru mesajlarla, hayatlarına değer katabilecek şekilde yönlendirebiliyorsam ne mutlu bana. Vakfın çalışmalarına katılmak, destek vermek, benim için topluma olan borcumu ödemek demek. Yaptıklarımızın çocuklar tarafından karşılık bulduğunu görmek ise paha biçilemez bir duygu." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:40 Kaynak: AA

Hasan Yalnızoğlu, Sağlık
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